На Київщині віялові відключення триватимуть до чотирьох годин: графік

У Київській області запроваджено віялові відключення, які можуть тривати до чотирьох годин, у Київській ОВА опублікували графік відключень.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

Зазначається, що з 11 жовтня компанія ДТЕК Київські електромережі на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.

"Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин", – додали в Київській ОВА.

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Стабільне електропостачання для всіх споживачів планується відновити протягом декількох днів, відтак може знадобитися додаткове обмеження споживання електрики у вигляді віялових відключень. Вони застосовуватимуться у чотирьох областях України та столиці.