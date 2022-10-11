У вівторок відключень електроенергії в столиці не планується – Кличко
У Києві у вівторок відключень електроенергії не передбачається.
Про це в ефірі телемарафону заявив мер Києва Віталій Кличко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Вчора були деякі тимчасові відключення (електроенергії - ред.) у зв'язку з пошкодженням системи електропоставок.
На сьогоднішній день, згідно з моєю інформацією, ми вже стабілізували ситуацію, і на сьогодні жодних відключень уже не буде", - розповів Кличко.
Нагадаємо:
Компанія ДТЕК оприлюднила оновлені детальні графіки обмеження подачі електроенергії у Києві у випадку дефіциту потужності.
У Київській області запроваджено віялові відключення, які можуть тривати до чотирьох годин, у Київській ОВА опублікували графік відключень.
Зазначається, що з 11 жовтня компанія ДТЕК Київські електромережі на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.
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Економічна правда