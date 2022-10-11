У вівторок відключень електроенергії в столиці не планується – Кличко

У Києві у вівторок відключень електроенергії не передбачається.

Про це в ефірі телемарафону заявив мер Києва Віталій Кличко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вчора були деякі тимчасові відключення (електроенергії - ред.) у зв'язку з пошкодженням системи електропоставок.

На сьогоднішній день, згідно з моєю інформацією, ми вже стабілізували ситуацію, і на сьогодні жодних відключень уже не буде", - розповів Кличко.

Нагадаємо:

Компанія ДТЕК оприлюднила оновлені детальні графіки обмеження подачі електроенергії у Києві у випадку дефіциту потужності.

У Київській області запроваджено віялові відключення, які можуть тривати до чотирьох годин, у Київській ОВА опублікували графік відключень.

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Зазначається, що з 11 жовтня компанія ДТЕК Київські електромережі на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.

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Економічна правда