Уряд закликав українців обмежити споживання електроенергії у вечір вівторка

Кабінет Міністрів просить громадян обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 вівторка, 11 жовтня.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Очільник уряду зазначив, що Росія продовжує масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури другий день поспіль.

"Уже зараз енергетикам та рятувальникам вдалося відновити електропостачання в більшості регіонів. У 3,8 тис. населених пунктів повернулося світло. Стабілізовано постачання електрики в західних областях, практично повністю заживлений Харків і Харківська область. Тривають відновлювальні роботи для забезпечення енергоживлення центральних регіонів та Києва. Їх планується завершити протягом кількох днів", – написав премʼєр.

Водночас прем'єр наголосив, що РФ не зупиняється у своїх спробах зруйнувати енергетичну інфраструктуру України.

Шмигаль також розповів, що 10 жовтня українці у всій країні, відгукнувшись на заклик, добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%.

"Сьогодні ми так само будемо просити обмежити споживання електроенергії. Так само в години пік – з 17:00 до 23:00 просимо не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми", – звернувся він до українців.

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Крім цього, через необхідність відновити пошкоджену критичну інфраструктуру також у деяких регіонах буде застосовано графік вимкнення електроенергії.

"Важливо розуміти, що такі обмеження споживання не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі, а виключно з необхідністю проведення відновлювальних робіт. Зараз немає жодної потреби ані в аварійній допомозі з боку європейських країн, ані в імпорті електричної енергії. Така можливість за потреби в нас існує", – резюмував Шмигаль.

Нагадуємо:

У понеділок, 10 жовтня, у вечірні години мешканці Києва та Київської області зменшили споживання електроенергії на 26,5%, ніж у звичайний осінній день.