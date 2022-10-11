ДТЕК деталізував графік можливих відключень електроенергії в Києві

Компанія ДТЕК оприлюднила оновлені детальні графіки обмеження подачі електроенергії у Києві у випадку дефіциту потужності.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

Доповнені графіки погодинних відключень світла сформовані станом на 10:30 ранку 11 жовтня.

"У поточній складній ситуації для вашого комфорту ми розділили всі адреси міста на 3 черги і будемо обмежувати постачання світла почергово. Ми публікуємо графіки аби ви могли заздалегідь спланувати використання електроприладів", - пояснили в компанії.

Йдеться про такі черги:

1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00

2 черга – з 12:00 до 16:00

3 черга - з 16:00 до 20:00.

Станом на 10.30 ранку, кажуь в компанії, цей графік ще не був застосований.

"Графік буде застосований тільки у разі, якщо у державної енергокомпанії НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему", - пояснили в ДТЕК.

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"Наразі є технічні збої в роботі сайту ДТЕК Київські електромережі, компанія активно працює над їх усуненням. Найближчим часом графіки також будуть доступні на головній сторінці сайту і оновлюватимуться щоденно.

Просимо всіх бути заощадливими та обмежити використання електричних приладів з 07.00 до 11.00 та з 17.00 до 22.00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У Київській області запроваджено віялові відключення, які можуть тривати до чотирьох годин, у Київській ОВА опублікували графік відключень.

Зазначається, що з 11 жовтня компанія ДТЕК Київські електромережі на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.

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Економічна правда