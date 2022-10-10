Пишний офіційно вступив на посаду голови НБУ

фото: facebook Андрія Пишного

Ексглава Ощадбанку Андрій Пишний 10 жовтня офіційно вступив на посаду голови НБУ та був представлений колективу НБУ президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Про це Пишний написав у Facebook.

У своєму виступі він, зокрема, заявив про важливість макроекономічної стабільності.

"Я переконаний, що інституційно сильний, незалежний Національний банк – запорука цієї стабільності.

Це здобуток і ресурс держави Україна, з якого ми можемо розпочинати вести предметні, сподіваюся, конструктивні, чесні, відверті, непрості перемовини з нашими міжнародними партнерами, щоб отримати той ресурс, який сьогодні необхідний нашій державі, аби вистояти, перемогти і започаткувати програму відновлення.

Це буде одним із пріоритетів щонайменше на декілька тижнів нашої роботи з місією МВФ – відповідні перемовини, узгоджена позиція", - сказав Пишний.

"Я підтримую ту політику антикризового управління, яка застосовувалася раніше, і вважаю, що вона наразі приносить плоди. Ми контролюємо ситуацію. Я хочу подякувати команді Національного банку за ці вісім місяців стійкості і професіоналізму. Стійка, працездатна, банківська система – це здобуток. Це те, чим ви можете сміливо пишатися.

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Тому вважаю, що побудова нового діалогу між Національним банком і урядом лише поліпшить якість і ефективність всіх монетарних заходів, які застосовує Національний банк для забезпечення цінової стабільності, а також стабільності банківської системи, та сприятиме тим програмам, які будуть реалізовуватися урядом", - додав новий глава НБУ.

Пишний також назвав свої пріоритети на чолі НБУ: макрофінансова стабільність, ефективність макроекономічної політики, конструктивні перемовини з нашими міжнародними партнерами, відкриття доступу до тих джерел, які "сьогодні нам вкрай необхідні".

"Наступний рік буде непростим. 38 млрд дол. США – загальна потреба у фінансуванні. Його залучення – це спільна справа для усіх державних органів, над якою ми будемо працювати. І, безумовно, ще один пріоритет – це стабільна банківська система, яка є запорукою того, що кредитна підтримка української економіки, українських підприємств була, є, і має бути.

Окремо зазначу, що Національний банк під моїм головуванням буде впроваджувати ті системні масштабні реформи, які потрібні Україні для прискореної інтеграції до європейської спільноти. На жаль, більшість реформ, започаткованих у мирний час, не реалізовано через війну, яка в принципі визначає загальний контекст усіх дій, рішень та власне наших емоцій, – і сьогоднішній день це довів", - додав Пишний.

Читайте більше про причини звільнення ексголови НБУ Шевченка читайте у статті: Відставка голови НБУ на тлі війни. Чому Зеленський міняє керівника Нацбанку?

Нагадаємо:

7 жовтня ексочільник Ощадбанку Андрій Пишний став новим головою Національного банку – його призначення підтримали у залі Верховної Ради.

У четвер вдень Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України. У вівторок він офіційно підтвердив, що йде у відставку. Він заявив, що ухвалив таке рішення "в силу причин, пов'язаних зі здоров’ям".

Крім того, у четвер Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".

Згодом Шевченко заявив про політичний тиск під час його перебування на посаді та прокоментував оголошення йому підозри від САП та НАБУ.

Вже ввечері у четвер Податковий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту підтримати призначення ексочільника Ощадбанку Андрія Пишного на посаду голови Національного банку.

Економічна правда