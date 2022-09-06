Новини 6 вересня: МАГАТЕ підтвердило наявність російських військових на ЗАЕС, нові арешти майна росіян в Україні

Про арешти. В Україні арештували корпоративні права і майно підприємств з виробництва паперу і картону на понад 1 мільярд гривень, власником яких є колишній депутат Держдуми РФ.

Про інвестиції. Президент Володимир Зеленський віртуально відкрив біржові торги на Нью-Йоркській фондовій біржі та представив портал Advantage Ukraine з можливостями інвестувати в українську економіку

Про авто. У серпні в Україні різко впав попит на вживані авто з-за кордону – порівняно з липнем поповнення автопарку такими авто зменшилось на 64%

Про азбест. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №4142 про громадське здоров'я, який, зокрема, передбачає заборону використання азбесту в будівництві.

Про приватизацію. На засіданні фракції "Слуга Народу" представили кандидата на посаду голови Фонду державного майна України: ним став нардеп від фракції "Голос", член української делегації на переговорах з Росією Рустем Умєров.

Про ЗАЕС. Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) у вівторок оприлюднило звіт про радіаційну безпеку в Україні. Зокрема, агентство підтвердило, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях Запорізької АЕС, зокрема кілька військових ваговозів на першому поверсі турбінних залів у енергоблоках 1 і 2".

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