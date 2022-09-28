Зеленський підписав закон про повернення акцизів на пальне: коли запрацює

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що частково повертає акцизний податок на пальне за винятком пального на потреби військових.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради у картці законопроєкту №7668-д.

Згідно закону в редакції, яку підписав голова Верховної Ради, акцизи повертаються у розмірі:

бензин: 100 євро за 1000 літрів;

дизель: 100 євро за 1000 літрів;

біопаливо: 100 євро за 1000 літрів;

газ: 52 євро за 1000 літрів.

Податок на додану вартість для цих видів пального залишається на рівні 7%.

Крім того, закон робить виняток для пального на потреби військових. Якщо замовником такого пального є Міністерство оборони, акциз становитиме 0 євро за 1000 літрів. Пільга діятиме на період воєнного та надзвичайного стану.

Після підпису Зеленського закон мають офіційно опублікувати. Він набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

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Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7668-д, який передбачає повернення акцизного податку на пальне.

Повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів, вважає міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне бюджет отримує додаткові 2-3 млрд грн щомісяця.

Уряд вніс до Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування акцизами на пальне. Раніше, у квітні, Верховна Рада вже думала над поверненням акцизного податку на пальне та 20% податку на додану вартість, проте згодом відмовилася від ініціативи.

У березні парламент ухвалив закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який, зокрема, передбачає нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також зниження ПДВ з 20% до 7%.