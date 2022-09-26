Азербайджанський холдинг планував купити "Альфа-Банк Україна", але угода зірвалась – Forbes

Азербайджанський NEQSOL Holding цієї весни планував придбати "Альфа-Банк Україна" росіян Андрія Косогова, Михайла Фрідмана та Петра Авена, але угода так і не відбулась.

Про це пише Forbes Україна з посиланням на трьох співрозмовників: в одній зі сторін перемовин, а також у НБУ та серед політичного керівництва країни.

Ще один високопосадовець з держструктур підтвердив інтерес до банку з боку "азербайджанських інвесторів", але не назвав їхніх імен.

"Формат, за якого NEQSOL міг стати власником "Альфи", передбачав етап націоналізації - азербайджанські інвестори мали б придбати банк у держави, а не у підсанкційних акціонерів на чолі з Михайлом Фрідманом", - пише видання з посиланням на співрозмовників.

За інформацією двох з них, справа не пішла далі за розмови через "специфіку" NEQSOL: холдинг не став навіть починати оформлення угоди через можливі складнощі з підтвердженням походження коштів.

Розмови про можливу зміну власників "Альфа-Банку Україна" почалися ще в березні, сказав співрозмовник Forbes, близький до керівництва банку.

Можливий продаж "Київстару" також не виключений, заявляв у інтервʼю Forbes президент компанії Олександр Комаров.

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"Втім, прямий продаж українських активів "Альфи" неможливий через санкції, пояснює високопосадовець з НБУ. Крім цього, це дуже сенситивне питання для української влади - якщо тісні звʼязки акціонерів "Альфи" з політичним керівництвом Росії не доведені, то статус великих платників податків у державі, що намагається знищити Україну, є очевидним.

Тож "робочим" варіантом продажу української "Альфи" була націоналізація із подальшою швидкою (протягом кількох днів) передачею банку новому власнику, розповідає співрозмовник з оточення Володимира Зеленського", - йдеться у статті.

За даними Forbes, NEQSOL "зʼявився на горизонті" як потенційний інвестор майже одразу.

Як нагадує видання, азербайджанський холдинг уже купував великі активи в Україні: телеком-гіганта "Vodafone Україна" за $848 млн у 2019-му, а у 2021-му розпочав угоду з придбання заводу "Івано-Франківськцемент", який, за оцінкою інвестбанкірів, міг коштувати $400–500 млн.

"NEQSOL серйозно розглядався як можливий покупець "Альфи" у квітні. Але зрештою сторонам пояснили, що це неможливо", - заявив один із учасників переговорів.

"Пояснення двох співрозмовників Forbes, знайомих із деталями перемовин, - сторони не змогли отримати гарантій, що NEQSOL надасть достатній пакет документів, які підтвердили б походження коштів холдингу", - йдеться у статті.

Як пояснює Forbes, це важливо з двох причин. По-перше, НБУ, погодження якого обовʼязкове для банківських M&A, має значно жорсткіші вимоги до покупців у банківському секторі, ніж, наприклад Антимонопольний комітет, каже колишній директор департаменту ліцензування Нацбанку Олександр Бевз.

"Приміром, кілька років тому під час купівлі банку одному з великих українських бізнесменів довелося надавати документи, що підтверджують продаж нерухомості у 2006-му, розповідає інший співрозмовник серед посадовців НБУ", - пише видання.

По-друге, до угод з продажу активів, що належать підсанкційним підприємцям, як правило, виникають питання у країн, які наклали санкції, - щоб M&A не була спробою "перекинути" актив на повʼязаних осіб. Фрідман та Авен потрапили до санкційних списків Євросоюзу та США.

При цьому NEQSOL не є афільованим із "Альфа-Груп".

"Однак ще під час купівлі Vodafone українські ЗМІ піддавали сумніву, що офіційний власник холдингу Насіб Гасанов є реальним бенефіціаром. Наприклад, видання НВ із посиланням на азербайджанського журналіста-розслідувача зазначало, що Гасанов може бути повʼязаний з оточенням президента Азербайджану Ільхама Алієва. Пресслужба NEQSOL заперечує цю інформацію", - нагадує видання.

Регіональний директор NEQSOL в Україні Володимир Лавренчук не відповів на прохання видання прокоментувати інформацію про інтерес холдингу до "Альфа-Банку Україна".

Зазначається, що на момент публікації Forbes не отримав відповіді й на запит, надісланий на email-адресу NEQSOL, вказану на офіційному сайті холдингу.

Водночас у письмовій відповіді на запитання про можливу угоду пресслужба "Альфа-Банку" зазначила, що "банк не коментує чутки".

"Теоретично можна міркувати про продаж, однак для цього мають бути реальні інвестори із досвідом у банківському бізнесі та зрозумілим джерелом походження коштів. Ми таких інвесторів поки що не бачимо", - заявили в банку.

У відповідь на запит Forbes пресслужба НБУ повідомила, що регулятор справді не отримував документів від NEQSOL на поглинання Альфа-Банку. Троє співрозмовників, знайомих із деталями перемовин, зазначили, що топпосадовцям НБУ було відомо про інтерес азербайджанців.

При цьому, сценарій з націоналізацією активів росіян усе ще лежить на столі у політичного керівництва України.

"Це стосується не лише Альфа-Банку, а й принаймні частково "Київстару", - пише видання з посиланням на співрозмовника, близького до Зеленського.

"Через те, що "Київстар" - частина великої міжнародної публічної компанії, це вже зовсім складна історія. Робочого механізму поки що немає", - резюмував співрозмовник.

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Нагадаємо:

Сума запропонованої докапіталізації Альфа-Банк Україна у 1 млрд дол включає як можливу потребу у 500-600 млн дол на дотримання нормативу адекватності капіталу у 2023 році, так і ресурс для збільшення кредитування.

Раніше WSJ написала, що російський олігарх Міхаіл Фрідман хоче перевести 1 млрд дол своїх статків в український "Альфа-банк", власником якого він є – таким чином він хоче досягнути зняття санкцій Британії.

"Альфа-Банк-Україна" запропонував посадовцям у Києві дозволити Фрідману перевести в банк 1 млрд доларів своїх особистих статків. Про такий намір було відомо ще з травня, і тоді в НБУ зауважували, що сума в 1 млрд доларів вдвічі перевищує власний капітал банку, який зараз не відчуває гострої потреби в капіталі і має в своєму розпорядженні достатню ліквідність.

Раніше очільник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков розповідав, що Україна може розглянути процедуру виходу з-під санкцій, зокрема шляхом передачі коштів чи активів Україні у "фонд покаяння". Проте Шурма у коментарі WSJ наголосив, що Україна розглядатиме таку угоду щодо зняття санкцій лише після закінчення війни.

У травні суд наклав арешт на активи кіпрських компаній олігарха Михайла Фрідмана на загальну суму понад 12,4 млрд грн – через ці компанії Фрідман та його бізнес володіє Альфа Банком. Сам Фрідман заперечує звинувачення правоохоронців про виведення через український Альфа-банк коштів.

Також у червні повідомлялося, що російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Водночас в компанії олігарха таку інформацію відкидають.

Економічна правда