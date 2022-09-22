В "Альфа-банку" розповіли, що передбачає план докапіталізації на 1 мільярд доларів

Сума запропонованої докапіталізації Альфа-Банк Україна у 1 млрд дол включає як можливу потребу у 500-600 млн дол на дотримання нормативу адекватності капіталу у 2023 році, так і ресурс для збільшення кредитування.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив голова наглядової ради банку Роман Шпек.

"За нашими спостереженнями та оцінками ситуації у клієнтів, Альфа-Банк Україна може знадобитися $500-600 млн протягом наступного року для підтримки стабільно високих нормативів адекватності капіталу.

Але все залежить від розвитку ситуації на фронті, стану економіки, доходів українців, стану активів клієнтів", - сказав Шпек.

Він додав, що банк залишається операційно прибутковим, а його збитки пов'язані з додатковим резервуванням, тому у разі покращення ситуації та розформування резервів сьогоднішні кошти на підтримку капіталу можуть бути у майбутньому також спрямовані на кредитування.

"Нас визнали системно важливим, і ми хочемо залишитися системно важливим і у повоєнному відновленні країни та її економіки. А для того, щоб кредитувати, потрібен капітал, а не лише технічна відповідність нормативам", - сказав також Шпек.

Він вважає, що проблема доформування резервів та дотримання нормативу достатності капіталу через розв'язану РФ повномасштабну війну постане перед більшістю банків в Україні.

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За словами Шпека, у разі реалізації на практиці докапіталізації на $1 млрд, банк зможе взяти участь у фінансуванні пріоритетних проєктів, встановлених урядом.

Голова наглядової ради банку також заявив, що ключовою метою докапіталізації є не зняття санкцій з акціонерів, а розвиток банку та його колективу.

"З огляду на інсинуації навколо цієї теми, хотів би зазначити, що наші акціонери жодною мірою не висувають інвестування $1 млрд в Україну як умову зняття з них персональних санкцій, про що чітко комунікують регуляторним органам. Тому розмови про "купівлю індульгенції" не мають жодних підстав", - переконує Шпек.

За даними Нацбанку України, "Альфа-Банк Україна" 1 липня 2022 року за розміром загальних активів посідав 7-е місце (112,67 млрд грн) серед 68 банків, що діють у країні.

Його чистий збиток за підсумками січня-липня 2022 року становив 3,52 млрд грн. На фінрезультат банку вплинули відрахування до резервів на рівні 8,357 млрд грн.

За даними банку, його найбільшими акціонерами опосередковано є Андрій Косогов (40,9614%, до нього після війни перейшли пакети Германа Хана та Олексія Кузьмичова, що потрапили під санкції), Михайло Фрідман (32,86%) і Петро Авен (12, 4018%), а також UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%) та "Марк Фоундейшн із дослідження ракових захворювань" (3,8736%).

Болгарський ексміністр фінансів, виконавчий директор Групи фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічний радник Єврокомісії Симеон Дянков, за погодженням з НБУ, є довіреною особою Нацбанку з пакетів Косогова, Фрідмана та Авена, які також потрапили під санкції.

На початку червня Дянков повідомив про роботу банку з отримання дозволу регуляторів, щоб провести докапіталізацію за рахунок субординованого боргу на $1 млрд із коштів окремих його акціонерів, що потрапили під санкції.

Напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Forbes Україна" заявив, що Альфа-Банк Україна потребує докапіталізації на $1 млрд, і якщо актив націоналізувати, то цю суму доведеться заплатити державі.

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Нагадаємо:

Раніше WSJ написала, що російський олігарх Міхаіл Фрідман хоче перевести 1 млрд дол своїх статків в український "Альфа-банк", власником якого він є – таким чином він хоче досягнути зняття санкцій Британії.

"Альфа-Банк-Україна" запропонував посадовцям у Києві дозволити Фрідману перевести в банк 1 млрд доларів своїх особистих статків. Про такий намір було відомо ще з травня, і тоді в НБУ зауважували, що сума в 1 млрд доларів вдвічі перевищує власний капітал банку, який зараз не відчуває гострої потреби в капіталі і має в своєму розпорядженні достатню ліквідність

Раніше очільник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков розповідав, що Україна може розглянути процедуру виходу з-під санкцій, зокрема шляхом передачі коштів чи активів Україні у "фонд покаяння". Проте Шурма у коментарі WSJ наголосив, що Україна розглядатиме таку угоду щодо зняття санкцій лише після закінчення війни.

У травні суд наклав арешт на активи кіпрських компаній олігарха Михайла Фрідмана на загальну суму понад 12,4 млрд грн – через ці компанії Фрідман та його бізнес володіє Альфа Банком. Сам Фрідман заперечує звинувачення правоохоронців про виведення через український Альфа-банк коштів.

Також у червні повідомлялося, що російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Водночас в компанії олігарха таку інформацію відкидають.

Економічна правда