Фрідман хоче "завести" в український Альфа-банк $1 мільярд у надії на зняття санкцій – WSJ

Російський олігарх Міхаіл Фрідман хоче перевести 1 млрд дол своїх статків в український "Альфа-банк", власником якого він є – таким чином він хоче досягнути зняття санкцій Британії.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників, знайомих із питанням.

"Альфа-Банк-Україна" запропонував посадовцям у Києві дозволити Фрідману перевести в банк 1 млрд доларів своїх особистих статків. Про такий намір було відомо ще з травня, і тоді в НБУ зауважували, що сума в 1 млрд доларів вдвічі перевищує власний капітал банку, який зараз не відчуває гострої потреби в капіталі і має в своєму розпорядженні достатню ліквідність.

Голова наглядової ради "Альфи" Роман Шпек заявляв, що акціонери, зокрема Фрідман, хочуть підтримати банк, щоб він "залишався керованим і продовжував працювати на користь українській економіці". Шпек зазначив, що "Альфа-Банк Україна" направив свою пропозицію до Національного банку в червні.

У коментарі WSJ він повідомив, що ці гроші будуть використані для фінансування важливих проектів в Україні, пов’язаних з інфраструктурою, охороною здоров’я, продовольчою та енергетичною безпекою.

При цьому Шпек заперечив, що запропонована передача коштів мала на меті забезпечити послаблення санкцій. Фрідман також заперечував, що робив Україні пропозицію quid pro quo.

"Для нас це дійсно важливий економічний проект, і ми хотіли б уникнути будь-яких спекуляцій, що Фрідман і його партнери хочуть інвестувати 1 млрд дол в Україну, щоб отримати щось в іншій країні", — сказав Шпек. "Я не вважаю це якоюсь спекуляцією чи грою, яка в майбутньому може допомогти уникнути або скасувати санкції. Це зовсім інше питання".

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Фрідману знадобиться спеціальний дозвіл від ЄС, щоб отримати доступ і переказати гроші зі своїх рахунків в Україну. Минулого тижня "Альфа-Банк Україна" звернувся до Ради Європи від його імені, повідомив Шпек.

Підприємці та компанії, які потрапили під санкції, також звертаються до влади США, Британії та інших західних держав, у пошуку способів пом’якшити санкції, зберегти свої статки та звільнити заморожені активи.

За словами людей, обізнаних з цими дискусіями, десятки росіян, які потрапили під санкції, розглядають подібні кроки, щоб позбутися фінансової скрути через санкції.

"Є багато сторін, які звертаються до Мінфіну США та Державних департаментів з проханням виключити їх зі списків", — сказав Еріх Феррарі, адвокат, який раніше представляв кілька відомих цілей санкцій".

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що уряд у Києві розглядатиме пропозицію Фрідмана лише як частину ширшої структури, яка може включати фонд, який розглядається для допомоги Україні. "Це має бути загальний підхід до всіх підсанкційних росіян", – сказав Шурма.

"Мета санкцій – не отримати гроші від деяких багатих росіян", – додав він. "Мета санкцій — створити гідний тиск на еліти, щоб вони припинили війну".

Міхаіл Фрідман – російський олігарх, проти якого через зв’язки з владою РФ були накладені санкції ЄС та Британії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. США наклали проти Фрідмана санкції ще у 2018 році. Фрідман є засновником та головним акціонером Letter One та "Альфа-груп", до якого входить, зокрема "Альфа-банк" та Borjomi International. Крім того, до Letter one входить нідерландська компанія Veon, яка є акціонером мобільного оператора "Київстар".

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Нагадуємо:

Раніше очільник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков розповідав, що Україна може розглянути процедуру виходу з-під санкцій, зокрема шляхом передачі коштів чи активів Україні у "фонд покаяння". Проте Шурма у коментарі WSJ наголосив, що Україна розглядатиме таку угоду щодо зняття санкцій лише після закінчення війни.

У травні суд наклав арешт на активи кіпрських компаній олігарха Михайла Фрідмана на загальну суму понад 12,4 млрд грн – через ці компанії Фрідман та його бізнес володіє Альфа Банком. Сам Фрідман заперечує звинувачення правоохоронців про виведення через український Альфа-банк коштів.

Також у червні повідомлялося, що російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Водночас в компанії олігарха таку інформацію відкидають.