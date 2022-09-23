Право оренди об'єктів нерухомості неплатоспроможного Мегабанку виставили на продаж

Фонд гарантування вкладів фізосіб виставив на відкриті електронні аукціони права оренди нерухомого майна АТ "МЕГАБАНК", що перебуває в ліквідації.

Про це повідомляє пресслуба ФГВФО.

Перші аукціони відбудуться 27 вересня 2022 року в системі Prozorro.Продажі.

Потенційним орендарям пропонується чотири об’єкти нерухомості - колишні відділення банку.

Так, на аукціони виставили:

Право оренди нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення, загальною площею 114 кв. м, що знаходиться за адресою: Харківська обл., місто Первомайський, мікрорайон 1/2, будинок 28, приміщення 2,3. Стартова ціна лоту (орендна плата за місяць) – 37 164,00 грн. Більш детальний опис об’єкту і умови участі в аукціоні – за посиланням. Право оренди нерухомого майна, а саме: 8/100 частин нежитлової будівлі площею 111,4 кв. м, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Валки, площа Центральна, буд. 3. Стартова ціна лоту (орендна плата за місяць) – 36 427,80 грн. Більш детальний опис об’єкту і умови участі в аукціоні – за посиланням. Право оренди нерухомого майна, а саме: трикімнатна квартира загальною площею: 75,1 кв. м, житловою площею: 48,5 кв. м, за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вулиця Незалежності, будинок 18, квартира 12. Стартова ціна лоту (орендна плата за місяць) – 28 913,50 грн. Більш детальний опис об’єкту і умови участі в аукціоні – за посиланням. Право оренди нерухомого майна, а саме: частина нежитлового приміщення, загальною площею 249,40 кв.м, розташоване за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Перемоги, будинок 54. Стартова ціна лоту (орендна плата за місяць) – 98 762,40 грн. Більш детальний опис об’єкту і умови участі в аукціоні – за посиланням.

Строк оренди кожного з об’єктів однаковий та складає 12 місяців.

Аукціони з передачі в оренду нерухомості пройдуть за голландською моделлю, з покроковим зниженням стартової ціни. Орендарем може стати кожен бажаючий, скориставшись одним із офіційних торгових майданчиків, авторизованих у системі Prozorro.Продажі.

ВІДЕО ДНЯ

Кошти, отримані від управління активами, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банку.

Нагадаємо:

Національний банк відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.

У Фонді гарантування вкладів заявляли, що працівники Мегабанку перешкоджають доступу законної тимчасової адміністрації до управління банком.

Водночас мажоритарний власник банку Віктор Суботін зазначав, що представники ФГВФО намагалися зайти у філії банку в Івано-Франківську та Києві, але відмовилися їхати до центрального офісу в Харкові.

Згодом повідомлялось, що Фонд гарантування вкладів фізосіб встановив контроль над визнаним неплатоспроможним "Мегабанком" і розпочав пошук інвесторів, зацікавлених у виведенні банку з ринку.

Фонд гарантування вкладів фізосіб з 21 червня розпочав виплати вкладникам визнаного неплатоспрожним "Мегабанку".

У ході відкритого конкурсу з виведення з ринку визнаного неплатоспроможним Мегабанку в інший спосіб, ніж ліквідація банку, не надійшло жодної конкурсної пропозиції від потенційних інвесторів.

Нацбанк України, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 21 липня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "МЕГАБАНК".

Читайте детальніше у статті: Мегабанкрутство. Чому НБУ вивів з ринку Мегабанк і хто від цього найбільше програє?

Економічна правда