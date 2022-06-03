НБУ визнав Мегабанк неплатоспроможним – його виводять з ринку

мегабанк

Національний банк відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Ще 3 лютого, до початку повномасштабного вторгнення, банк було віднесено до категорії проблемних. Регулятор каже, що Мегабанк мав суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, систематичного кредитування пов’язаних осіб (інсайдерське кредитування), значний обсяг непрофільних активів на балансі та невиконання плану докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес-тесту 2021 року.

Водночас відтоді Мегабанк не виконав вимоги НБУ щодо усунення порушень протягом визначеного регулятором терміну, та неприведення роботи банку у відповідність до законодавства. Це стало підставою для віднесення Мегабанку до категорії неплатоспроможних з подальшим виведенням його з ринку.

"Проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану. Вони почалися задовго до початку війни", – наголосили в НБУ. Регулятор підкреслив, що "неодноразово звертав увагу керівництва банку та його акціонерів на наявність потенційних ризиків у діяльності банку".

Згідно законодавства акціонери банку повинні вживати своєчасних заходів, аби запобігти настанню неплатоспроможності банку, чого не було зроблено з боку акціонерів Мегабанку, аби вчасно і повністю виконувати зобов'язання перед клієнтами і проводити платежі. Як зазначає НБУ, про це свідчать численні скарги, що надходили до регулятора після віднесення банку до категорії проблемних.

Частка Мегабанку становила 0,46% від чистих активів платоспроможних банків. Віднесення його до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який сьогодні є стійким та платоспроможним.

Наголошується, що вкладники-фізособи отримають відшкодування в повному розмірі вкладу від Фонду гарантування. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 травня становить 4,4 млрд грн.

За словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, на рахунках юридичних осіб у банках знаходиться ще 2,5 млрд грн, з яких 1,4 млрд грн – кошти "Українських енергетичних машин" ("Турбоатом"). Також банк має борг перед Мінфіном за кредитом Європейського інвестбанку на суму близько 500 млн.

Картотека (невиконані платежі) на ранок 3 червня становили 30 млн грн, зокрема за комунальними підприємствами Харкова. "Невиконані зобов'язання значно більші, бо останнім часом банк взагалі перестав виконувати зобов’язання перед фізособами, підприємцями, малим та середнім бізнесом, ФОПами – але він не відображав це як картотеку, і ми збирали її лише по скаргах клієнтів", – додала Рожкова.





Мегабанк – харківський банк, головним акціонером якого є Віктор Суботін (60,74%). Суботін також є генеральним директором підприємства "Укренергомашини", або "Турбоатома". Міноритарними власниками банку виступають Європейський банк реконструкції та розвитку (11,290518%), уряд Німеччини (11,290518%), екснардеп і регіонал Максим Єфімов (9,82397%), дружина Суботіна Олена ( 7,79895%) і ще 18 акціонерів. Банк є одним із найбільших у Харкові та обслуговує значну частину комунальних підприємств міста. Банк працює на ринку майже 32 роки і на 1 січня обслуговував біля 730 тисяч клієнтів, має 154 відділення. Активи банку на цю дату становили 9,96 млрд грн.







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