Вкладники визнаного неплатоспроможним Мегабанку почали отримувати компенсацію

Фонд гарантування вкладів фізосіб з 21 червня розпочав виплати вкладникам визнаного неплатоспрожним "Мегабанку".

Про це повідомляє пресслужба ФГВО.

Зазначається, що Фонд почав виплати коштів вкладникам за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 2 червня 2022 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

"Оскільки АТ "МЕГАБАНК" визнано неплатоспроможним після набрання чинності норми про відшкодування коштів в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 2 червня 2022 року, виплата гарантованої суми відшкодування здійснюється за цією нормою, що діятиме протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 2 червня 2022 року", - пояснили у відомстві.

При цьому, виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", Акціонерний банк "Південний" та АТ "ПУМБ".

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Нагадаємо:

Національний банк відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.

У Фонді гарантування вкладів заявляли, що працівники Мегабанку перешкоджають доступу законної тимчасової адміністрації до управління банком.

Водночас мажоритарний власник банку Віктор Суботін зазначав, що представники ФГВФО намагалися зайти у філії банку в Івано-Франківську та Києві, але відмовилися їхати до центрального офісу в Харкові.

Згодом повідомлялось, що Фонд гарантування вкладів фізосіб встановив контроль над визнаним неплатоспроможним "Мегабанком" і розпочав пошук інвесторів, зацікавлених у виведенні банку з ринку.

Читайте детальніше у статті: Мегабанкрутство. Чому НБУ вивів з ринку Мегабанк і хто від цього найбільше програє?

Економічна правда