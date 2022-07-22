НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію і ліквідувати Мегабанк

Нацбанк України, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 21 липня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "МЕГАБАНК".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

НБУ ухвалив таке рішення, керуючись вимогами статті 15 Закону України "Про Національний банк України", статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 44 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

2 червня 2022 року правління НБУ ухвалило рішення віднести АТ "МЕГАБАНК" до категорії неплатоспроможних у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ.

Нагадаємо:

Національний банк відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.

У Фонді гарантування вкладів заявляли, що працівники Мегабанку перешкоджають доступу законної тимчасової адміністрації до управління банком.

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Водночас мажоритарний власник банку Віктор Суботін зазначав, що представники ФГВФО намагалися зайти у філії банку в Івано-Франківську та Києві, але відмовилися їхати до центрального офісу в Харкові.

Згодом повідомлялось, що Фонд гарантування вкладів фізосіб встановив контроль над визнаним неплатоспроможним "Мегабанком" і розпочав пошук інвесторів, зацікавлених у виведенні банку з ринку.

Фонд гарантування вкладів фізосіб з 21 червня розпочав виплати вкладникам визнаного неплатоспрожним "Мегабанку".

У ході відкритого конкурсу з виведення з ринку визнаного неплатоспроможним Мегабанку в інший спосіб, ніж ліквідація банку, не надійшло жодної конкурсної пропозиції від потенційних інвесторів.

Читайте детальніше у статті: Мегабанкрутство. Чому НБУ вивів з ринку Мегабанк і хто від цього найбільше програє?

Економічна правда