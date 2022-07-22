НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію і ліквідувати Мегабанк

2 червня 2022 року правління НБУ ухвалило рішення віднести АТ "МЕГАБАНК" до категорії неплатоспроможних у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ.
Нагадаємо:
Національний банк відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.
У Фонді гарантування вкладів заявляли, що працівники Мегабанку перешкоджають доступу законної тимчасової адміністрації до управління банком.
Водночас мажоритарний власник банку Віктор Суботін зазначав, що представники ФГВФО намагалися зайти у філії банку в Івано-Франківську та Києві, але відмовилися їхати до центрального офісу в Харкові.
Згодом повідомлялось, що Фонд гарантування вкладів фізосіб встановив контроль над визнаним неплатоспроможним "Мегабанком" і розпочав пошук інвесторів, зацікавлених у виведенні банку з ринку.
Фонд гарантування вкладів фізосіб з 21 червня розпочав виплати вкладникам визнаного неплатоспрожним "Мегабанку".
У ході відкритого конкурсу з виведення з ринку визнаного неплатоспроможним Мегабанку в інший спосіб, ніж ліквідація банку, не надійшло жодної конкурсної пропозиції від потенційних інвесторів.
Читайте детальніше у статті: Мегабанкрутство. Чому НБУ вивів з ринку Мегабанк і хто від цього найбільше програє?
Економічна правда