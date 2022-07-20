Інвестори не подали пропозицій на конкурс з виведення з ринку Мегабанку

У ході відкритого конкурсу з виведення з ринку визнаного неплатоспроможним Мегабанку в інший спосіб, ніж ліквідація банку, не надійшло жодної конкурсної пропозиції від потенційних інвесторів.

Про це повідомили у Фонді гарантуванні вкладів фізосіб.

"Попри те, що Фонд двічі продовжував строк для подачі документів зацікавленими особами, і двоє претендентів отримали допуск до відкритого конкурсу, жоден з них так і не подав конкурсних пропозицій.

Відтак, відповідно до законодавства, виконавча дирекція Фонду ухвалила рішення визнати конкурс таким, що не відбувся. За таких обставин ліквідація банку є єдиним можливим способом виведення та буде розпочата Фондом після ухвалення відповідного рішення НБУ", - пояснили у Фонді.

Фонд 7 червня оголосив відкритий конкурс з метою пошуку потенційного інвестора, який повністю чи частково прийняв би активи та зобов’язання банку, купив би перехідний банк, що був би створений фондом, або ж неплатоспроможний Мегабанк в цілому.

Реалізація одного із цих способів дозволила б мінімізувати витрати, пов’язані з виведенням банку з ринку.

Для того, щоб потенційні інвестори мали достатньо часу для ознайомлення з інформацією щодо активів та зобов’язань банку, строк подання конкурсних пропозицій продовжували двічі, врешті встановивши кінцевий строк - 19 липня.

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"Усі вкладники "Мегабанку" отримають 100% суми своїх вкладів, включаючи відсотки, нараховані станом на 3 червня. Гарантовані виплати здійснюються не з держбюджету, а з коштів фонду. З 21 червня ми вже виплачуємо відшкодування за поточними рахунками та договорами, строк дії яких закінчився до 2 червня включно. А після того, як розпочнеться процедура ліквідації, кошти почнуть отримувати і всі інші вкладники", - заявила заступниця директора-розпорядника фонду Ольга Білай.

Вимоги решти кредиторів банку погашаються за рахунок надходжень від продажу та управління активами банку у черговості, визначеній законодавством, після ухвалення НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Нагадаємо:

Національний банк відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.

У Фонді гарантування вкладів заявляли, що працівники Мегабанку перешкоджають доступу законної тимчасової адміністрації до управління банком.

Водночас мажоритарний власник банку Віктор Суботін зазначав, що представники ФГВФО намагалися зайти у філії банку в Івано-Франківську та Києві, але відмовилися їхати до центрального офісу в Харкові.

Згодом повідомлялось, що Фонд гарантування вкладів фізосіб встановив контроль над визнаним неплатоспроможним "Мегабанком" і розпочав пошук інвесторів, зацікавлених у виведенні банку з ринку.

Фонд гарантування вкладів фізосіб з 21 червня розпочав виплати вкладникам визнаного неплатоспрожним "Мегабанку".

Читайте детальніше у статті: Мегабанкрутство. Чому НБУ вивів з ринку Мегабанк і хто від цього найбільше програє?

Економічна правда