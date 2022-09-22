Новини 22 вересня: розслідування по "Роттердам+" завершено, нові санкції проти РФ

Про "Роттердам+". Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко прийняв рішення скасувати постанову про закриття так званої справи "Роттердам+" як незаконну та необґрунтовану.

При цьому керівник САП повністю змінив групу прокурорів у цій справі "через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування".

НАБУ і САП 22 вересня завершили розслідування у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.

Про нові санкції проти РФ. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що Євросоюз починає підготовку восьмого пакета санкцій проти Російської Федерації за агресивну війну проти України.

Європейський Союз може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її повномасштабним вторгненням в Україну вже 6-7 жовтня, коли відбудеться засідання Європейської ради, а Європейська комісія внесе відповідні пропозиції вже наступного тижня.

Про "Альфа-банк". Сума запропонованої докапіталізації Альфа-Банк Україна у 1 млрд дол включає як можливу потребу у 500-600 млн дол на дотримання нормативу адекватності капіталу у 2023 році, так і ресурс для збільшення кредитування.

Про ТЕС. Упродовж останніх двох тижнів стрімко збільшується кількість енергоблоків теплових електростанцій (ТЕС), які знаходяться в аварійних ремонтах.

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Про ОГТСУ. Звільнений з посади голови Оператора ГТС України Сергій Макогон готує позов, аби оскаржити це рішення.

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Бельгійське пиво на службі Росії. Чому виробник "Чернігівського" не йде з країни-агресора

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