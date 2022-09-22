Справа "Роттердам+": розслідування завершено

НАБУ і САП 22 вересня завершили розслідування у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Там нагадали, що після рішення АП ВАКС керівник САП Олександр Клименко скасував рішення про закриття провадження.

Зазначається, що серед підозрюваних:

ексголова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);

директор ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження "Роттердам+" - член НКРЕКП);

начальник відділу НКРЕКП;

керівник управління НКРЕКП;

заступник комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України;

директор департаменту однієї з компаній зазначеної групи.

"Дії всіх шістьох осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання службовим становищем"). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво", - заявляють в НАБУ.



За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році НКРЕКП задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі.

"У результаті використання такої методики обчислення протягом 2016-2017 рр. кінцеві споживачі переплатили понад 18 млрд грн, що підтверджується висновком експертизи. Збитки, завдані через застосування формули у 2018-2019 рр., будуть розслідувані в окремому провадженні", - підкреслюють в НАБУ.

"Ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав.

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Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", - додали у відомстві.

У НАБУ зазначили, що справа "Роттердам+" є унікальною з багатьох причин.

"Тут і її складність (аналіз 1200 складових формули, сотні тисяч аркушів досліджених документів, десятки обшуків та понад півсотні допитів), і загальний розмір завданої шкоди (39,9 млрд грн), і зухвалість злочину (реалізація під час збройної агресії РФ). Але є ще одна особливість – не дивлячись на переконання детективів у наявності вичерпних доказів, справу "Роттердам+" декілька разів закривали.



НАБУ неодноразово підкреслювало – докази, зібрані у справі "Роттердам+" є достатніми, а надати їм оцінку має лише суд. Саме тому скасування постанови про її закриття є важливим кроком на шляху до неупередженого обвинувачення та справедливого вироку", - йдеться у позиції НАБУ.

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Нагадаємо:

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко прийняв рішення скасувати постанову про закриття так званої справи "Роттердам+" як незаконну та необґрунтовану.

При цьому керівник САП повністю змінив групу прокурорів у цій справі "через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування".

5 травня 2021 року тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні "Роттердам+" Віталія Пономаренка, який тричі закривав це провадження.

20 травня новий старший групи прокурорів Денис Демків вирішив закрити справу четверте – Національне антикорупційне бюро оскаржуватиме рішення до керівника прокуратури.

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Економічна правда