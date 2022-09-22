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Енергоблоки ТЕС масово виводяться в аварійні ремонти – "Укренерго"

Четвер, 22 вересня 2022, 20:05 - Олексій Павлиш

Упродовж останніх двох тижнів стрімко збільшується кількість енергоблоків теплових електростанцій (ТЕС), які знаходяться в аварійних ремонтах.

Про це заявляють в "Укренерго".

Там зазначають, що подібна тенденція спостерігалася і під час попереднього опалювального сезону.

"Однак зараз сукупна потужність енергоблоків ТЕС, що знаходяться в аварійному ремонті, щодня вдвічі і більше перевищує показник аналогічного періоду 2021 року.

Кількість енергоблоків, що раніше не працювали через відсутність палива, наразі зменшилася", - підкреслює "Укренерго".

"В енергосистемі України розпочалося сезонне збільшення споживання електроенергії. Незважаючи на відсутність виробництва електроенергії на Запорізькій АЕС, наразі власна генерація покриває всі потреби українських споживачів, а також забезпечує експорт електроенергії до Європи", - йдеться також у повідомленні.

"НЕК "Укренерго", як оператор системи передачі наголошує, що для успішного проходження опалювального сезону 2022-2023 років генеруючі компанії мають забезпечувати безперебійну роботу теплової генерації.

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Тому наразі треба зробити все необхідне для завершення підготовки енергоблоків до зими та надійної роботи енергосистеми в цей період. Неналежне виконання цих заходів ставить під загрозу надійність енергопостачання українських споживачів та стабільність експорту електроенергії з України та ЄС в осінньо-зимовий період", - йдеться в позиції "Укренерго".

Економічна правда

Укренерго енергетика ТЕС
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