Фонд гарантування виставив на продаж нерухомість "Промінвестбанку" в Києві: дата аукціонів

Фонд гарантування вкладів фізосіб оголосив, що 20 вересня в системі Prozorro.Продажі відбудуться аукціони з продажу двох об’єктів нерухомості - активи перебувають на балансі ПАТ "Промінвестбанк", що нині ліквідується Фондом.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Йдеться про два об'єкти нерухомості, які розташовані на лівому березі р. Дніпро у місті Києві - активи на торги виставляються вперше.

Так, на продаж виставили лот № G22N021283: нежитловий будинок (літ. А), комерційна нерухомість, офісна, загальною площею 2 152 кв.м, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Драгоманова, будинок 21-А.

"Серед переваг виставленого на продаж об’єкта - вигідне місцерозташування: знаходиться у пішій доступності до двох станцій метро - "Позняки" і "Харківська", поруч - парки (фітнес-парк, скейт-парк), озера, торговельний центр, заклади харчування, спорткомплекси, аптеки тощо", - кажуть у Фонді.

При цьому, початкова ціна реалізації - 54,9 млн грн.

всі фото: фгвфо

Детальна інформація про активи та умови участі у торгах - за посиланням. Публічні паспорти активів доступні для перегляду - тут.

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Також на продаж виставили лот №G22N021284: нежитловий будинок, комерційна нерухомість, офісна, загальною площею 1 623,2 кв.м, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Червоноткацька, будинок 29а.

Знаходиться у пішій доступності до станції метро "Чернігівська", поруч - супермаркети, заклади харчування, поштові відділення, аптеки тощо.

Повідомляється, що початкова ціна реалізації - 31,9 млн грн.

Детальна інформація про активи та умови участі у торгах - за посиланням. Публічні паспорти активів доступні для перегляду - тут.

У Фонді пояснили, що торги пройдуть "за англійською моделлю аукціону, відкрито і прозоро". Участь в аукціонах можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі.

Кошти, отримані від продажу активів, ФГВФО спрямує на розрахунки з кредиторами ПАТ "Промінвестбанк".

Нагадаємо:

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Рада національної безпеки та оборони вирішила націоналізувати корпоративні права українських "дочок" російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ, на це дано 10 днів з моменту введення в дію указу Зеленського.

Мова йде про зареєстровані в Україні банки "Міжнародний резервний банк" та Промінвестбанк (99,772644% акцій належить російській держкомпанії "ВЕБ. РФ", або "Внєшекономбанк").

Щодо "Промінвестбанку", вилучається борг "Укрзалізниці" на суму 6,7 млрд грн з відсотками (232 млн доларів)

Крім того, націоналізується право вимоги боргу російських "Сбєрбанку" та "ВЕБ.РФ" до своїх українських "дочок" на суму 14,9 млрд грн та 0,9 млрд грн в еквіваленті. Це означає, що українські "дочки" не повинні будуть нічого повертати материнським структурам.

Процес вилучення активів "МР банку" (раніше "Сбєрбанк") та "Промінвестбанку", які належали російським державним "Сбєрбанку" та "ВЕБ.РФ" призупинився 19 травня. Держава досі не конфіскувала 25,6 млрд грн активів цих фінустанов до бюджету.

Економічна правда