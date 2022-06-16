Нерухомість Промінвестбанку вперше виставили на аукціон з оренди

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціони в системі Prozorro.Продажі право оренди 5 об'єктів Промінвестбанку, який перебуває в ліквідації.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що перші аукціони з передачі в оренду нерухомого майна Промінвестбанку пройдуть 17 червня в системі Prozorro.Продажі.

"Це перші аукціони з оренди майна банків, що були передані в управління Фонду гарантування вкладів з дня запровадження воєнного стану в Україні", - зазначають у Фонді.

Серед 5 лотів два об'єкти розташовані у Києві: йдеться про право оренди частини площ підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1,85 тис кв. м майнового комплексу по вул. Ризька, 12 та право оренди частини даху нежитлового будинку площею 3 кв. м на Малопідвальній, 8.

Крім цього, ще один лот стосується об'єкту у Київській області: раво оренди нежитлового приміщення площею 264,8 кв. м в Обухові на вул. Київська,119/7.

Також на торги виставили право оренди на два об'єкти в Дніпропетровській області: частини першого поверху площею 2,2 тис кв. м у приміщенні, розташованому у м. Нікополь на проспекті Трубніков, 11 б, а також частини першого поверху площею 192,6 кв. м у будівлі у Дніпрі, вул. Воскресенська, 17 в.

При цьому, строк оренди кожного з цих об’єктів становить 6 місяців.

Аукціони з передачі в оренду нерухомості пройдуть за голландською моделлю, тобто, з покроковим зниженням стартової ціни.

Ліквідацію Промінвестбанку розпочато 25 лютого на підставі рішення правління НБУ та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів.

Нагадаємо:

Процес вилучення активів "МР банку" (раніше "Сбєрбанк") та "Промінвестбанку", які належали російським державним "Сбєрбанку та "ВЕБ.РФ" призупинився 19 травня. Держава досі не конфіскувала 25,6 млрд грн активів цих фінустанов до бюджету.

Економічна правда