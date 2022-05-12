Україна націоналізує "дочки" Сбєрбанку та "ВЕБ.РФ" – рішення РНБО

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Рада національної безпеки та оборони вирішила націоналізувати корпоративні права українських "дочок" російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ, на це дано 10 днів з моменту введення в дію указу Зеленського.

Про це йдеться у документах до законопроєкту №7371 на сайті Верховної Ради.

Так, йдеться про зареєстровані в Україні банки "Міжнародний резервний банк" (також – IR Bank,100% статутного капіталу належить російському Сбєрбанку) та Промінвестбанк (99,772644% акцій належить російській держкомпанії "ВЕБ. РФ", або "Внєшекономбанк").

Крім корпоративних прав, Україна примусово вилучить фінансові активи, тобто право вимоги боргу, ВЕБ.РФ до Промінвестбанку, Сбєрбанку до "МР Банку" і обох "дочок" російських банків до юридичних осіб.

Також вилучаються фінансові активи у вигляді коштів на накопичувальному та кореспондентському рахунках, ОВДП, депозитних сертифікатів НБУ. Для "МР Банку" вилучатимуть всі кошти крім 3 млрд грн, які спрямують на задоволення потреб вкладників.

На виконання указу президента з моменту публікації у Кабінету міністрів та Фонду гарантування вкладів за участі Нацбанку є 10 днів, аби забезпечити примусове вилучення всіх зазначених активів.

Згідно додатків до рішення, Україна вилучає в "МР Банк" право вимоги боргу Донецької залізниці (правонаступником є Укрзалізниця) на суму близько 4,9 млрд грн в еквіваленті з урахуванням відсотків, або 166 млн доларів.

Також націоналізується 517 млн грн боргу "Електроважмашу", державної компанії "Артем" на суму 205 млн грн та борг підприємства "Зоря"-"Машпроект" у 2,3 млрд грн. Обсяги боргу зазначені без урахування відсотків, які визначать на момент передачі активів.

Щодо "Промінвестбанку", вилучається борг "Укрзалізниці" на суму 6,7 млрд грн з відсотками (232 млн доларів)

Крім того, націоналізувається право вимоги боргу російських "Сбєрбанку" та "ВЕБ.РФ" до своїх українських "дочок" на суму 14,9 млрд грн та 0,9 млрд грн в еквіваленті.

Нагадуємо:

Раніше Кабінет міністрів підтримав пропозицію НБУ націоналізувати 26 млрд грн активів виведених з українського ринку російських банків, залишається рішення РНБО та підпис президента.

25 лютого Нацбанк ухвалив рішення анулювати ліцензії та ліквідувати "МР Банк" (раніше Сбєрбанк) та Промінвестбанк. Ці банківські установи перебували під контролем Російської Федерації.



