Держава продовжує продавати активи Промінвестбанку – "дочки" російського ВЕБ.РФ 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує продаж активів "Промінвестбанку", який держава націоналізує через зв’язки з Росією.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Аукціон з продажу активів відбудеться 10 серпня у системі Prozorro.Продажі. На торги виставили права вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичними особами.

Зазначається, що у забезпечення за кредитними договорами оформлено:

майнові комплекси з переробки молока загальною площею 52,2 тис. кв. м. із земельними ділянками загальною площею понад 9,5 га, обладнанням та автотранспортом в Київській, Полтавській, Вінницькій та Миколаївській областях;

житлова нерухомість із земельними ділянками загальною площею близько 1,4 тис. кв. м та 0,4 га у Васильківському районі Київської області.

А також у заставу оформлено товари в обороті та частки у статутному капіталі чотирьох товариств.

Загальна заборгованість за кредитним договором становить 329,3 млн грн. Позичальником є юридична особа, яка входить до групи компаній, яка є лідером з переробки молока в Україні. Продукція цієї компанії експортувалася до багатьох країн світу.

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав продаж активів ПАТ "Промінвестбанк". Загальна заборгованість за лотом становить 5,8 млрд грн.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціони в системі Prozorro.Продажі право оренди 5 об'єктів Промінвестбанку, який перебуває в ліквідації.

Рада національної безпеки та оборони вирішила націоналізувати корпоративні права українських "дочок" російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ, на це дано 10 днів з моменту введення в дію указу Зеленського.

Мова йде про зареєстровані в Україні банки "Міжнародний резервний банк" та Промінвестбанк (99,772644% акцій належить російській держкомпанії "ВЕБ. РФ", або "Внєшекономбанк").

Щодо "Промінвестбанку", вилучається борг "Укрзалізниці" на суму 6,7 млрд грн з відсотками (232 млн доларів)

Крім того, націоналізувається право вимоги боргу російських "Сбєрбанку" та "ВЕБ.РФ" до своїх українських "дочок" на суму 14,9 млрд грн та 0,9 млрд грн в еквіваленті. Це означає, що українські "дочки" не повинні будуть нічого повертати материнським структурам.

Процес вилучення активів "МР банку" (раніше "Сбєрбанк") та "Промінвестбанку", які належали російським державним "Сбєрбанку" та "ВЕБ.РФ" призупинився 19 травня. Держава досі не конфіскувала 25,6 млрд грн активів цих фінустанов до бюджету.