Держава вже місяць не може націоналізувати 26 мільярдів у "дочок" російських держбанків

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Процес вилучення активів "МР банку" (раніше "Сбєрбанк") та "Промінвестбанку", які належали російським державним "Сбєрбанку та "ВЕБ.РФ" призупинився 19 травня. Держава досі не конфіскувала 25,6 млрд грн активів цих фінустанов до бюджету.

Про це свідчить інформація, яку надав Національний банк України у відповідь на запит ЕП.

12 травня Верховна Рада ухвалила спеціальний закон, який приводив у дію рішення РНБО, а 19 травня цей закон набув чинності. З того часу прогресу у стягнення активів "дочок" російських держбанків не було.

"Згідно з ухваленим законодавством, станом на 13 червня 2022 р. в дохід держави має бути перераховано 11,065 млрд грн (гривневий еквівалент валютних коштів) та 5,8 млрд грн. коштів МР Банку, та 259,2 млн грн. - ПІБу. Також конфіскації підлягають 8 540 205 ОВДП на загальну номінальну вартість 8,54 млрд грн", — пояснюють у Нацбанку.

Там зазначають, що конфісковані у "МР банку" та "Промінвестбанку" активи мають надійти на спеціальний рахунок, який має відкрити державне підприємство "Національний фонд інвестицій", яке уряд створив ще 31 березня. Як виходить з відповіді Нацбанку, наразі цей рахунок відкрито не було.

"Закон, який визначає основні підходи примусового вилучення російських активів, набув чинності ще 19 травня 2022 року. Ми очікуємо, що конфіскація відбудеться якнайшвидше. Переконані, що активи банків, які належать державі-агресору, мають працювати на користь України", — додали у регуляторі.

Про які саме активи йдеться?

Зазначимо, що своїм рішенням Рада нацбезпеки та оборони, а згодом президент та парламент конфіскували у дохід держави:

100% акцій неплатоспроможних "МР банку" та 99,77% акцій "Промінвестбанку";

Права вимоги материнських структур: "Сбєрбанку Росії" до "МР банку" на 11,89 млрд грн та "ВЕБ.РФ" до "Промінвестбанку" на 934,9 млн грн;

Непогашені кредитні вимоги цих банків до державних підприємств, зокрема вимоги "МР Банку" до Донецької залізниці - на 166 млн дол; "Електровашмашу" - на 517 млн грн; держкомпанії "Артем" - 205 млн грн; "Зоря"-"Машпроект" - 2,33 млрд грн, а також права вимоги за кредитом Укрзалізниці у "Промінвестбанку" на 231,6 млн доларів;

інші фінансові активи "МР банку": 16,8 млрд грн (з них 3 млрд грн залишаються ФГВФО для виплат вкладникам і покриття витрат ФГВФО на ліквідацію фінустанови), а також ОВДП – 9 млрд грн; інші фінансові активи ПІБ: 0,2 млрд грн.

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