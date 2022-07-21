Держава починає продаж активів Промінвестбанку – "дочки" російського ВЕБ.РФ 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає продаж активів ПАТ "Промінвестбанк", який держава націоналізує через зв’язки з державою-агресором.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Першим лотом, виставленим на аукціон є права вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичними особами.

Аукціон відбудеться уже 1 серпня у системі Prozorro.Продажі.

До складу лоту входять кредитні вимоги двох юридичних осіб. Загальна заборгованість за лотом становить 5,8 млрд грн.

Зазначається, що у забезпечення за кредитними договорами оформлено:

нерухомість промислового призначення загальною площею 10 370 кв. м.;

обладнання у складі цілісного майнового комплексу (збагачувального комбінату);

обладнання виробничої інфраструктури, автотранспорт та спецтехніка в Новомиргородському р-ні Кіровоградської області.

А також корпоративні права, що становлять 100% частки у статутному капіталі одного з позичальників, та фінансова порука юридичної та фізичних осіб.

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Група компаній спеціалізується на видобуванні та збагаченні титанової сировини.

Початкова ціна лоту – 5,8 млрд грн. Участь у торгах можуть взяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами, Росії або осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Отримані від продажу активів банків, які ліквідуються, Фонд спрямовує на розрахунки з їх кредиторами.

Нагадуємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціони в системі Prozorro.Продажі право оренди 5 об'єктів Промінвестбанку, який перебуває в ліквідації.

Рада національної безпеки та оборони вирішила націоналізувати корпоративні права українських "дочок" російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ, на це дано 10 днів з моменту введення в дію указу Зеленського.

Мова йде про зареєстровані в Україні банки "Міжнародний резервний банк" та Промінвестбанк (99,772644% акцій належить російській держкомпанії "ВЕБ. РФ", або "Внєшекономбанк").

Щодо "Промінвестбанку", вилучається борг "Укрзалізниці" на суму 6,7 млрд грн з відсотками (232 млн доларів)

Крім того, націоналізувається право вимоги боргу російських "Сбєрбанку" та "ВЕБ.РФ" до своїх українських "дочок" на суму 14,9 млрд грн та 0,9 млрд грн в еквіваленті. Це означає, що українські "дочки" не повинні будуть нічого повертати материнським структурам.

Процес вилучення активів "МР банку" (раніше "Сбєрбанк") та "Промінвестбанку", які належали російським державним "Сбєрбанку та "ВЕБ.РФ" призупинився 19 травня. Держава досі не конфіскувала 25,6 млрд грн активів цих фінустанов до бюджету.