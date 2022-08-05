У порт "Чорноморськ" у суботу вперше з лютого прибуде судно під завантаження

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У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування 6 серпня очікується прибуття в порт "Чорноморськ" першого судна під завантаження.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

"Судно FULMAR S – це перше з моменту повномасштабного вторгнення росії судно, яке заходить в наш порт під завантаження. Гаранти домовленостей – Туреччини та ООН – підтвердили можливість заходу судна в порт Чорноморська", - заявив міністр Олександр Кубраков.

Кінцевий пункт призначення судна після завантаження – порт "Іскендерун" в Туреччині.

"Плануємо оперативне завантаження судна та відправлення його в порт призначення. Разом з тим, ми готові забезпечувати здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць" - додав міністр.

Зазначається, що на сьогодні ще 13 суден чекають на відправлення з українських портів.

"Розраховуємо, що за допомогою гарантів Ініціативи найближчим часом зможемо експортувати 3 та більше мільйонів тонн агропродукції з портів "Одеса", "Чорноморськ", "Південний" на місяць", - заявив Кубраков.

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Нагадаємо:

Напередодні представники Спільного координаційного центру в Стамбулі перевірили перше судно, яке прямує до українського порту для завантаження зерном.