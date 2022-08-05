У порт "Чорноморськ" у суботу вперше з лютого прибуде судно під завантаження
У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування 6 серпня очікується прибуття в порт "Чорноморськ" першого судна під завантаження.
Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.
"Судно FULMAR S – це перше з моменту повномасштабного вторгнення росії судно, яке заходить в наш порт під завантаження. Гаранти домовленостей – Туреччини та ООН – підтвердили можливість заходу судна в порт Чорноморська", - заявив міністр Олександр Кубраков.
Кінцевий пункт призначення судна після завантаження – порт "Іскендерун" в Туреччині.
"Плануємо оперативне завантаження судна та відправлення його в порт призначення. Разом з тим, ми готові забезпечувати здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць" - додав міністр.
Зазначається, що на сьогодні ще 13 суден чекають на відправлення з українських портів.
"Розраховуємо, що за допомогою гарантів Ініціативи найближчим часом зможемо експортувати 3 та більше мільйонів тонн агропродукції з портів "Одеса", "Чорноморськ", "Південний" на місяць", - заявив Кубраков.
Нагадаємо:
Напередодні представники Спільного координаційного центру в Стамбулі перевірили перше судно, яке прямує до українського порту для завантаження зерном.
Першим судном, яке пройде зерновим коридором на напрямку України став суховантаж Fulmar S під прапором Барбадосу.
Нагадуємо:
У рамках реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов перший караван з українським продовольством.
Напередодні повідомлялось, що у пʼятницю, 5 серпня, ще три судна відправляться з українських чорноморських портів для вивезення продовольчих вантажів, зокрема зерна.
Представники України, Туреччини, ООН та Росії у Спільному координаційному центрі завершили інспекцію першого судна із зерном, що вийшло з України 1 серпня.
Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.
1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.
Це вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зерновоз вирушив з одеського порту. Це стало можливо завдяки досягнутим у Стамбулі домовленостям за посередництва Туреччини і ООН.
Економічна правда