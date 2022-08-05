У Стамбулі перевірили перше судно, яке прямує "зерновим коридором" в Україну

Представники Спільного координаційного центру в Стамбулі перевірили перше судно, яке прямує до українського порту для завантаження зерном.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.

Першим судном, яке пройде зерновим коридором на напрямку України став суховантаж Fulmar S під прапором Барбадосу.

Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’ndan tahıl alacak olan Barbados bandıralı FULMAR S isimli boş geminin Müşterek Koordinasyon Merkezi timi tarafından denetimi tamamlandı. pic.twitter.com/vzVLxG3atX August 5, 2022

Зазначається, що воно буде завантажуватися продовольством у порту Чорноморськ.

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У рамках реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов перший караван з українським продовольством.

Напередодні повідомлялось, що у пʼятницю, 5 серпня, ще три судна відправляться з українських чорноморських портів для вивезення продовольчих вантажів, зокрема зерна.

Представники України, Туреччини, ООН та Росії у Спільному координаційному центрі завершили інспекцію першого судна із зерном, що вийшло з України 1 серпня.

Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.

Це вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зерновоз вирушив з одеського порту. Це стало можливо завдяки досягнутим у Стамбулі домовленостям за посередництва Туреччини і ООН.