З портів "Одеса" і "Чорноморськ" вийшов перший караван з українським продовольством

У рамках реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов перший караван з українським продовольством.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство інфраструктури України.

На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до покупців в Туреччині, Великій Британії та Ірландії.

"Сьогоднішнім караваном повноцінно запускаємо "зернову ініціативу" в порту "Чорноморськ".

Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку. Для цього плануємо забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць", - заявив міністр Олександр Кубраков.

"Хоча "зерновий коридор" уже запрацював на вихід, нашою ціллю є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження. Наша ціль – 3 та більше млн тонн агропродукції щомісяця з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", - додав міністр.

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Зазначається, що наразі українські порти отримують заявки на судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження.

Початок з роботи з ними дозволить запустити роботу портів як на вихід, так і на захід під завантаження, додають в Мінінфраструктури.

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Нагадаємо:

Напереодні повідомлялось, що у пʼятницю, 5 серпня, ще три судна відправляться з українських чорноморських портів для вивезення продовольчих вантажів, зокрема зерна.

Представники України, Туреччини, ООН та Росії у Спільному координаційному центрі завершили інспекцію першого судна із зерном, що вийшло з України 1 серпня.

Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.

Це вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зерновоз вирушив з одеського порту. Це стало можливо завдяки досягнутим у Стамбулі домовленостям за посередництва Туреччини і ООН.

Економічна правда