У пʼятницю з українських портів вийдуть ще три судна з зерном

У пʼятницю, 5 липня, ще три судна відправляться з українських чорноморських портів для вивезення продовольчих вантажів, зокрема зерна.

Про це міністр оборони Туреччини Хулусі Акар розповів у четвер ввечері, пише турецька служба CNN.

"В результаті напруженої роботи Координаційного центру завтра (5 серпня - ЕП) в рамках відвантаження зерна з портів України планується відправитися 3 судна. Крім того, після перевірки очікується рух в Україну порожнього судна зі Стамбулу", – заявив Акар.

Акар також повідомив, що порожнє судно, як очікується, попрямує до України після огляду в Стамбулі.

Зауважимо, що десять суден в портах "Одеса" та "Чорноморськ" вже завантажені зерном і готові до відправлення.

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Представники України, Туреччини, ООН та Росії у Спільному координаційному центрі завершили інспекцію першого судна із зерном, що вийшло з України 1 серпня.

Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.

Це вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зерновоз вирушив з одеського порту. Це стало можливо завдяки досягнутим у Стамбулі домовленостям за посередництва Туреччини і ООН.



