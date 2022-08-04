Новини 4 серпня: Газпром спалює газ замість поставок в ЄС, старт приватизації у вересні

Про Газпром. Російський "Газпром", починаючи з травня, спалює газ поблизу компресорної станції "Портова" та однойменного LNG-термінала

Про приватизацію. В Україні з 1 вересня планують масово запустити процес приватизації.

Про турбіни. Російський "Газпром" вимагає гарантій від Канади, Великої Британії та ЄС, що турбіни газопроводу "Північний потік" не підпадають під експортні обмеження санкцій

Про контрафакт. Державна митна служба пояснила, що спалення контрафактної техніки Apple є вимогою правовласника і єдиний законний шлях

Про макрофін. Європейський Союз попри труднощі має намір виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі вісім мільярдів євро до вересня.

Ексклюзиви ЕП

Чому в Україні не працює механізм стягнення активів росіян та їх пособників

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення активів країни-агресора. Чому так сталося, і як повинна працювати конфіскація?

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Туреччина, Грузія, Емірати. Як через навалу росіян дорожчає нерухомість по всьому світу

Росіяни скуповують нерухомість по всьому світу. Які країни зазнали найбільшої експансії та як це змінило тамтешні ринки.