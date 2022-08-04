Ринок нових авто у Росії продовжує падіння: продажі у липні обвалились на 75%

У РФ продажі нових автомобілів у липні впали на 75% порівняно з тим же місяцем минулого року.

Про це свідчать дані Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), пише російський Forbes.

Так, у липні продажі нових легкових та нових комерційних авто у Росії впали на 75% проти липня минулого року - до 32 412 автомобілів.

За даними асоціації, порівняно з показниками червня у липні зафіксували невеликий приріст продажів у 16,8%.

При цьому, за січень-липень 2022 року було продано 368 850 автомобілів, що на 60% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, у мінусі лідер російського ринку "АвтоВАЗ", продажі якого в липні впали на 68%, до 10 323 машин.

Водночас Kia скоротила продажі на 77% (3903 машини), Hyundai - на 75% (3394 машини). На четвертому місці ГАЗ, який реалізував 2843 легкі комерційні автомобілі (падіння на 39%). У топ-10 два китайські бренди Haval і Geely: продажі першої становили 1973 авто (мінус 33%), другий - 1902 (падіння на 24%).

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Нагадаємо:

У РФ ринок нових автомобілів продовжив падіння: у червні він був у 5,5 разів меншим, ніж роком раніше - продали лише 27,8 тис машин.

Продажі російського автовиробника "АвтоВАЗ" за підсумками першого півріччя 2022 року впали у 2,7 рази (62,7%), у річному вимірі червневі продажі компанії скоротилися в 5,4 рази (на 81,3%).

У травні російський автопром показав падіння виробництва легкових автівок на 96,7% у річному вимірі.

Після повномасштабного вторгнення іноземні автовиробники почали зупиняти або призупиняти виробництво в Росії. Наприклад, японський автовиробник Nissan вирішив призупинити виробництво в РФ на 6 місяців - у компанії вважають, що ситуація в Україні стане ще "серйознішою і затяжнішою".

Натомість російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault перейшли у державну власність РФ.

Економічна правда