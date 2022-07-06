Ринок нових авто у РФ продовжує падіння: продажі у червні обвалились на 80%

У РФ ринок нових автомобілів продовжив падіння: у червні він був у 5,5 разів меншим, ніж роком раніше - продали лише 27,8 тис машин.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на дані Асоціації європейського бізнесу.

Зазначається, що продаж нових легкових і легких комерційних автомобілів у червні впав на 82%, до 27,8 тис штук - дані не включають звіти BMW, Mercedes-Benz, а також Chery та її марку Exeed - вони звітують лише поквартально.

За підсумками шести місяців ринок впав на 56,9% - до 370,2 тис штук.

"При цьому результат червня трохи кращий за травневі продажі: тоді ринок становив 24,3 тис штук. Місяцем раніше він налічував 32,7 ти. проданих машин, а у березні - 55,1 тис штук", - пише газета.

Така ситуація виникла унаслідок логістичної кризи та санкційні обмеження через вторгнення РФ в Україну.

Більшість іноземних брендів, за винятком китайських, призупинили виробництво в РФ і постачання в країну ще наприкінці лютого - у березні, а російські концерни мають проблеми з виробництвом через брак компонентів.

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Нагадаємо:

Продажі російського автовиробника "АвтоВАЗ" за підсумками першого півріччя 2022 року впали у 2,7 рази (62,7%), у річному вимірі червневі продажі компанії скоротилися в 5,4 рази (на 81,3%).

У травні російський автопром показав падіння виробництва легкових автівок на 96,7% у річному вимірі.

Після повномасштабного вторгнення іноземні автовиробники почали зупиняти або призупиняти виробництво в Росії. Наприклад, японський автовиробник Nissan вирішив призупинити виробництво в РФ на 6 місяців - у компанії вважають, що ситуація в Україні стане ще "серйознішою і затяжнішою".

Натомість російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault перейшли у державну власність РФ.

Економічна правда