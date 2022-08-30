Мінфін залучив 3,93 мільярда від розміщення військових облігацій

Міністерство фінансів на аукціоні 30 серпня розмістило військові облігації на суму майже 3,93 мільярда гривень в еквіваленті, ставки порівняно з попереднім аукціоном не змінились.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

Інвесторам запропонували гривневі облігації зі строком обігу 6 місяців, 12 місяців та 14 місяців. За ними вдалось залучити 228 млн грн, 2 млн грн та 93 млн грн відповідно.

Мінфін

Також були запропоновані облігації у доларах – на 6 місяців під 4%, 12 місяців під 4,5% та 18 місяців під 4% з довгостроковим погашенням. Від розміщення вдалось залучити 48,4 млн дол.

Завдяки розміщенню облігацій у євро під 2,5% на 1,5 року бюджет отримав 50,2 млн євро.

Нагадуємо:

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА) вперше ініціювало купівлю за арештовані кошти військових облігацій.

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Міністерство фінансів на аукціоні 16 серпня розмістило військових облігацій лише на 71,5 млн грн: ставки порівняно з попереднім аукціоном не змінились.

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Міністерство фінансів на аукціоні 26 липня залучило до держбюджету 9,8 млрд грн від розміщення військових облігацій - за 1,2-річними облігаціями в гривні ставки підвищили до 16%.

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