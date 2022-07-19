Мінфін зрештою підняв ставки за річними облігаціями в гривні і залучив 3 мільярди

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок вперше за часи воєнного стану підвищило ставки за річними облігаціями внутрішньої держпозики і залучив 2,9 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

На аукціоні 19 липня інвесторам запропонували 6 випусків паперів, два з яких номіновані у доларі. Ставки доходності та термін обігу за гривневими ОВДП були такими:

2 місяці зі ставкою 9,5% (ставка незмінна);

3 місяці зі ставкою 9,5% (ставка незмінна);

6 місяці зі ставкою 10% (ставка незмінна);

1 рік зі ставкою 14% (+3 в.п.).

Саме на останньому випуску і зосередився попит інвесторів – від його продажу залучено 1,8 млрд грн. Натомість за паперами, ставки яких не змінилися, залучили від 16 до 115 млн грн.

Щодо доларових облігацій, ставки за якими зросли минулого аукціону 12 липня, дохідність паперів не змінилася і становила 4% з терміном обігу 6 місяців та 4,5% терміном на 1 рік.

Після стрімкого підвищення Нацбанком облікової ставки з 10% до 25% регулятор очікував від Мінфіну відповідного зростання ставок за держоблігаціями аби, зокрема, підвищити привабливість гривневих активів. Проте Міністерство відмовлялося це робити і заявляло, що державні облігації є інструментом підтримки країни, а не максимізації інвестиційного прибутку.

Минулого тижня Мінфін вперше "відступив" від своєї позиції в останні місяці та підвищив ставку за ОВДП, номінованими у доларі – при цьому гривневі ставки залишилися незмінними.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Уряд хоче, щоб НБУ друкував ще більше грошей та ще і щороку. Чим це загрожує?

Нагадуємо:

Від початку повномасштабної війни виплати за погашеннями українських внутрішніх облігацій на 21,9 млрд грн перевищують запозичення на аукціонах із продажу ОВДП.

Раніше Мінфін "відпустив" ставку дохідності за викупленими Нацбанком держоблігаціями і привʼязав її до облікової ставки НБУ. Шляхом викупу урядових боргових паперів регулятор проводить емісію гривні, простими словами – "друк" коштів.