Мінфін залучив рекордно малу суму від розміщення військових облігацій, не змінивши ставки

Міністерство фінансів на аукціоні 16 серпня розмістило військових облігацій лише на 71,5 млн грн: ставки порівняно з попереднім аукціоном не змінились.

Про це повідомляє Міністерство фінансів у Facebook.

Інвесторам запропонували гривневі облігації зі строком обігу 6 місяців, 12 місяців та 14 місяців. Так, від розміщення шестимісячних облігацій під 12% річних надійшло лише 33,39 млн грн.

Дохідність 12-місячних облігацій було збережено на рівні 14%, 14-місячних – 16%. Однак продаж становив відповідно лише 6 та 32 млн грн.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 9 серпня підвищило з 10% до 12% прибутковість 5-місячних гривневих облігацій внутрішньої держпозики.

Міністерство фінансів на аукціоні 2 серпня залучило до держбюджету 3,1 млрд грн від розміщення військових облігацій - ставки порівняно з попереднім аукціоном не змінились.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство фінансів на аукціоні 26 липня залучило до держбюджету 9,8 млрд грн від розміщення військових облігацій - за 1,2-річними облігаціями в гривні ставки підвищили до 16%.

Міністерство фінансів на аукціоні 19 липня вперше за часи воєнного стану підвищило ставки за річними облігаціями внутрішньої держпозики і залучило 2,9 млрд грн.

Економічна правда