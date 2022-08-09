Мінфін підвищив ставки ОВДП та залучив до бюджету понад 3,5 мільярда

НБУ

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 9 серпня підвищило підвищило з 10% до 12% прибутковість 5-місячних гривневих облігацій внутрішньої держпозики.

Про це йдеться у результатах аукціонів, опублікованих на сайті Міністерства фінансів.

Завдяки підвищенню ставки міністерству вдалось продати ці папери на суму 3,36 млрд грн.

Дохідність 11-місячних облігацій було збережено на рівні 14%, 14-місячних – 16%. Однак продаж становив відповідно лише 9,2 млн грн та 51,3 млн грн.

Водночас продавець відхилив заявку на купівлю 11-місячних паперів на 1,18 млрд грн під 20% річних.

На аукціоні із розміщення 10-місячних ОВДП у євро Мінфін залучив лише 860 тис євро під 2,5%, відхиливши одну заявку на 300 тисяч євро під 3,5%.

Загалом на аукціоні відомство залучило від продажу військових облігацій суму майже 3,5 млрд гривень в еквіваленті.

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Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні 2 серпня залучило до держбюджету 3,1 млрд грн від розміщення військових облігацій - ставки порівняно з попереднім аукціоном не змінились.

Міністерство фінансів на аукціоні 26 липня залучило до держбюджету 9,8 млрд грн від розміщення військових облігацій - за 1,2-річними облігаціями в гривні ставки підвищили до 16%.

Міністерство фінансів на аукціоні 19 липня вперше за часи воєнного стану підвищило ставки за річними облігаціями внутрішньої держпозики і залучило 2,9 млрд грн.