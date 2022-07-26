Мінфін знову підняв ставки за окремими облігаціями в гривні і залучив 10 мільярдів

Міністерство фінансів на аукціоні 26 липня залучило до держбюджету 9,8 млрд грн від розміщення військових облігацій - за 1,2-річними облігаціями в гривні ставки підвищили до 16%.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

Так, від розміщення короткострокових гривневих облігацій з терміном обігу 3 місяці під 9,5% річних залучили 537 млн грн.

Від розміщення 6-місячних облігацій під 10% річних - лише 29 млн грн.

Ще 47 млн грн надійшло від продажу однорічних облігацій під 14% річних.

При цьому, Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 1,2 роки під 16% річних на 3,681 млрд грн, задовольнивши єдину подану на їх придбання заявку.

А попит на придбання дворічних облігацій під 14% попит становив лише 4 млн грн.

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Щодо долрових облігацій, то від продажу півторарічних ОВДП у доларах США під 4% річних Мінфін залучив 50 млн дол.

Від розміщення 1,5-річних облігацій у євро під 2,5% - 100 млн дол.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні 19 липня вперше за часи воєнного стану підвищило ставки за річними облігаціями внутрішньої держпозики і залучило 2,9 млрд грн.

Після стрімкого підвищення Нацбанком облікової ставки з 10% до 25% регулятор очікував від Мінфіну відповідного зростання ставок за держоблігаціями аби, зокрема, підвищити привабливість гривневих активів. Проте Міністерство відмовлялося це робити і заявляло, що державні облігації є інструментом підтримки країни, а не максимізації інвестиційного прибутку.

12 липня Мінфін вперше "відступив" від своєї позиції в останні місяці та підвищив ставку за ОВДП, номінованими у доларі – при цьому гривневі ставки залишилися незмінними.

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Економічна правда