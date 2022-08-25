АРМА вперше ініціювало покупку ОВДП: кошти підуть на ЗСУ

НБУ

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА) вперше ініціювала купівлю за арештовані кошти військових облігацій.

Про це повідомила народна депутатка фракції Слуга народу Галина Янченко у своєму Telegram.

АРМА просить Кабінет Міністрів погодити купівлю ОВДП на суму 150 млн грн. Ці кошти будуть направлені на потреби ЗСУ.

Янченко нагадала, що таке право АРМА отримало два місяці тому, коли парламент ухвалив закон №7342, розроблений спільно з керівництвом АРМА. Документ відкриває можливість додатково підтримати українську армію.

На купівлю воєнних ОВДП АРМА може витрачати до 80% коштів, які знаходяться у них в управлінні. Наразі в управлінні Нацагенства знаходиться близько 870 млн грн.

"Подвійно гріє душу той факт, що що значна частина цих арештованих коштів - це активи підсанкційних росіян та гроші зрадників, які передані в АРМА в рамках кримінальних проваджень", – додала депутатка.

Наразі очікується відповідне рішення Кабінету Міністрів.

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Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні 23 серпня розмістило військових облігацій на 278 млн грн: ставки порівняно з попереднім аукціоном не змінились.