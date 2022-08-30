Окупанти завдали Ворзелю збитків у 2 мільярди гривень

Загальна сума зруйнованої та пошкодженої російськими окупантами інфраструктури смт Ворзель на Київщині становить 52 млн доларів, або близько 2 мільярдів гривень.

Про це йдеться в звіті KSE Institute за результатами оцінки в рамках спільного з SmartFarming та Vkursi Zemli проєкту Rebuildua.

Наприкінці лютого важка ворожа техніка зайшла до селища зі сторони Бучі, і понад 3 000 людей не встигли евакуюватись. Окупанти проводили обшуки місцевих мешканців, захоплювали та обкрадали їхні будинки.

Загалом внаслідок війни у Ворзелі зруйновано та пошкоджено 541 будівля.

Найбільше збитків завдано селищу через руйнування житлового фонду та присадибних будівель. Сума таких збитків сягає майже 25 млн дол, з яких 17,1 млн дол – через пошкодження 23 багатоквартирних будинків. Крім того, через бойові дії у селищі зруйновано або пошкоджено 173 приватних будинків та 52 таунхауси, 206 господарських споруд та 11 гаражів, загальною площею понад 139 тис. м2.

На другому місці за розміром завданих збитків – соціальна інфраструктура. У Ворзелі пошкоджено та зруйновано 63 обʼєкти соціальної сфери на 24,3 млн дол. Так, серед цих обʼєктів різного ступеня руйнувань завдано 27 готелям та закладам рекреації, 4 медзакладам, 3 продуктовим магазинам та церкві.

Руйнування та пошкодження 11 обʼєктів промисловості та будівництва Ворзеля оцінюються у 2,8 млн дол. Ще на 20 тис. дол завдано збитків адміністративній інфраструктурі селища.

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Нагадуємо:

Раніше в межах проєкту вже були оцінені збитки інших населених пунктів на Київщині, зокрема – Ірпеня, Гостомеля, Бучі, Горенки, Мощуна та Мотижина.