Окупанти завдали Мотижину збитків на третину мільярда

Російські окупаційні війська завдали с. Мотижин на Київщині збитків у майже третину мільярда гривень, або 10,1 млн доларів – найбільше постраждали житлові об'єкти.

Про це йдеться в звіті KSE Institute за результатами оцінки в рамках спільного з SmartFarming та Vkursi Zemli проєкту Rebuildua.

Ворожі російські танки зайшли у Мотижин на третій день повномасштабного вторгнення. Впродовж місяця окупанти контролювали село та частину траси, яка вела до столиці. У селі, площею 4,4 км2, до повномасштабної війни проживало 2,6 тисячі мешканців.

Від обстрілів у селі зруйновано та пошкоджено 527 споруд, з яких 130 зазнали повного або сильного руйнувань.

Найбільших збитків та руйнувань завдано житловому фонду. Так, у Мотижині постраждало 479 житлових будинків та присадибних забудов загальною площею 39.5 тис квадратних метрів. Збитків зазнали 400 мешканців на загальну суму 190.2 млн грн.

Через руйнування промислових обʼєктів Мотижин втратив 50.9 млн грн. У селі зруйновано та пошкоджено 36 з 57 промислових будівель.

Грошова оцінка збитків соціальної інфраструктури села становить 33.9 млн грн. У Мотижині внаслідок бойових дій постраждало 12 обʼєктів. Серед зруйнованих росіянами обʼєктів – Мотижинський ліцей, який працював понад 50 років. Крім того, російські загарбники розгромили та розграбували приватний дендрологічний парк "Добропарк".

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Нагадуємо:

Раніше в межах проєкту вже були оцінені збитки інших населених пунктів на Київщині, зокрема – Ірпеня, Гостомеля, Бучі, Горенки та Мощуна.