Ціни на електроенергію в Європі вперше перевищили 1000 євро

Еталонна ціна електроенергії в Європі вперше в історії перевищила позначку у 1000 євро за МВт-год на тлі енергетичної кризи, спричиненої скороченням Росією поставок газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Контракти на німецьку електроенергію з поставкою наступного року, що є європейським еталонним показником, вперше подорожчали вище 1000 євро у зв’язку з посиленням енергетичної кризи в регіоні.

Це сталося після того, як у п’ятницю ціни в Німеччині та Франції зросли понад як на 25%, оскільки Росія обмежує постачання природного газу.

Вартість електроенергії в Німеччині на 2023 рік зросла на 6,6% до 1050 євро за МВт-год-годину на ранкових торгах в Берліні.

Нагадуємо:

У Єврокомісії заговорили про термінові дії для стримування різкого зростання цін на електроенергію, наразі ЄС збирає пропозиції щодо реформування ринку електроенергії. Країни, зокрема, закликають обмежити ціну на газ та відокремити її від ціни на електроенергію.

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На тлі заяви "Газпрому" про повну зупинку поставок "Північним потоком" з 31 серпня по 2 вересня для техобслуговування біржова вартість газу в Європі уже перетнула позначку в 3500 доларів за тисячу кубометрів.

Британія підвищить граничні ціни на електроенергію до 80%, через що рахунки домогосподарств зростуть в середньому до 3549 фунтів стерлінгів (4188 доларів США) з жовтня.