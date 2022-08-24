Газ у Європі встановив новий ціновий рекорд

Ціни на газ у Європі наблизилися до 3200 доларів на торгах у середу – це найвища зафіксована за весь час спостережень ціна, причиною якої є послідовне скорочення Росією поставок до регіону.

Про це йдеться у даних біржі ICE.

Так, у середу, 24 серпня, газові контракти у хабі TTF (Нідерланди) з поставкою у вересні встановили максимум у 302,995 євро за МВт-год, або 3196,6 долара за тисячу кубометрів. Після нетривалого утримання на максимумі котирування опустилися до 290 євро за МВт-год, або 3060 долара за тисячу кубів.

Попередній ціновий рекорд було встановлено у понеділок, коли ціни перевищили 3000 доларів за тисячу кубів. Ціни на рівні у понад 2500 доларів востаннє спостерігалися на початку березня, коли вторгнення Росії в Україну сколихнуло ринки.

Контракти з поставкою у жовтні-лютому котирувалися у понеділок ще дорожче, і закінчили торги на позначці у понад 292 євро за МВт-год. Це вказує на побоювання ринку щодо нестачі блакитного палива у країнах Європи протягом опалювального сезону, оскільки "Газпром" послідовно скорочує свої поставки в регіон.

Зокрема, російська компанія заявила про зупинку "Північного потоку-1" на три дні наприкінці серпня з метою технічного обслуговування.

Хоча "Газпром" стверджує, що поновить поставки після технічного обслуговування, стрімке зростання ціни контрактів сигналізує невпевненість ринку у таких обіцянках. В середині липня Газпром вже зупиняв поставки "Північним потоком-1" через потребу в техобслуговуванні, і тоді низка топпосадовців ЄС висловлювали готовність до того, що потоки газу не відновляться.

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Високі ціни на газ утримуються ще з минулого тижня, коли "Газпром" заявив, що зимку котирування можуть зрости до 4000 доларів за тисячу кубів.