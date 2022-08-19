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У Мінінфраструктури розповіли про кількість суден та заявок на вивіз агропродукції з портів

П'ятниця, 19 серпня 2022, 16:38 - Анастасія Жарикова

До відправлення з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" готуються 10 суден.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

Крім цього, на захід до українських портів для завантаження українським продовольством вже отримано понад 40 заявок.

"Сьогодні разом з Антоніу Гуттерішем, Генеральним секретарем ООН відвідали Одеський порт, а також змогли побачити процес завантаження українською пшеницею балкера KUBROSLI Y", – повідомив Кубраков.

Він додав, що спільно з ООН ведеться робота над тим, щоб обсяги та темпи перевалки щодня збільшувалися. Ціль – 3-5 мільйонів тонн на місяць.

Міністр нагадав, що за час дії "зернової ініціативи" з трьох портів Великої Одеси вже відправлено 25 суден. На їх борту 630 тисяч тонн агропродукції. 

Особливу увагу відомство приділяє експорту продовольства для африканських країн. 

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Нагадуємо:

У порт "Чорноморськ" 17 серпня очікується прибуття 5 суден для завантаження експортним українським збіжжям.

З портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшло ще 4 судна з українською агропродукцією - це вже восьмий караван з продовольством.

Сьомий караван із п'яти балкерів з українськими кукурудзою та пшеницею вийшов 16 серпня з двох портів Одеської області. 

Шести кораблям надали дозвіл на вивезення зерна з українських портів.

Понад 23 тисячі тонн пшениці у порту "Південний" завантажили на балкер Brave Commander, яке готуються до відправлення в Ефіопію.

В Україні зібрали 20,8 млн тонн зерна нового врожаю, зокрема Миколаївська та Закарпатська області повністю завершили збирання культур ранньої групи.



порти зерно Мінінфраструктури
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Економічна правда
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