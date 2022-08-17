У порту "Чорноморськ" чекають ще на п'ять суден для завантаження зерном

У порт "Чорноморськ" 17 серпня очікується прибуття 5 суден для завантаження експортним українським збіжжям.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Facebook.

"Сьогодні ми очікуємо на захід до порту Чорноморськ 5 суден – це найбільший показник за час роботи "зернового коридору".

Нам потрібно дотримуватись таких темпів, щоб вийти на місячний обсяг перевалки більше 3 млн тонн з інтенсивністю близько 100 суден на місяць", - заявив керівник ДП "АМПУ" Олексій Востріков.

Зазначається, що загалом, у рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування, за 17 днів роботи зернового коридору з українських портів вийшло 24 судна.

"Цей показник вдалось досягти завдяки збереженим колективам в філіалах, які швидко відновили нормальне функціонування портів. Зараз бюрократичні процедури відійшли на другий план.

Команда АМПУ працює на результат - максимально швидко обробляє судна та безпечно відправляє продовольчі каравани. Але основна наша мета – це збільшити інтенсивність роботи зернового коридору на вхід до портів", - додали в АМПУ.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

З портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшло ще 4 судна з українською агропродукцією - це вже восьмий караван з продовольством.

Сьомий караван із п'яти балкерів з українськими кукурудзою та пшеницею вийшов 16 серпня з двох портів Одеської області.

Шести кораблям надали дозвіл на вивезення зерна з українських портів.

Понад 23 тисячі тонн пшениці у порту "Південний" завантажили на балкер Brave Commander, яке готуються до відправлення в Ефіопію.

В Україні зібрали 20,8 млн тонн зерна нового врожаю, зокрема Миколаївська та Закарпатська області повністю завершили збирання культур ранньої групи.

Економічна правда