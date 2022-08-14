У порту "Південний" завантажили зерном судно, яке вирушить до Ефіопії 

Понад 23 тисячі тонн пшениці у порту "Південний" завантажили на балкер Brave Commander, яке готуються до відправлення в Ефіопію.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

"У п’ятницю в порт "Південний" прибуло під завантаження судно Brave Commander, яке було зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP). Зараз ми бачимо фінальні приготування судна перед відправленням понад 23 тисяч тонн пшениці для жителів Ефіопії", – зазначив міністр.

За словами міністра, Ефіопія другий рік поспіль потерпає від посухи й збройного протистояння, тому українське зерно для них без перебільшення є питанням життя і смерті.

Нараз триває робота із Всесвітньою продовольчою програмою ООН, аби такі рейси стали регулярними та були чітко орієнтовані на гуманітарну допомогу до тих регіонів світу, де це найбільше потрібно.

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Нагадаємо:

У пʼятницю в порт "Південний" прибуло під завантаження судно BRAVE COMMANDER під прапором Лівану, згодом воно рушить до Ефіопії з 23 тисячами зерна.

В Україні зібрали 20,8 млн тонн зерна нового врожаю, зокрема Миколаївська та Закарпатська області повністю завершили збирання культур ранньої групи.