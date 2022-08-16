Сьомий караван суден вийшов з українських портів: зерно прямує до чотирьох країн

З українських портів вийшов сьомий та найбільший караван, який налічує 5 суден з українською агропродукцією.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Facebook.

З порту "Південний" вийшли два судна. Зафрахтоване Світовою продовольчою програмою ООН судно Brave Commander з 23 тис тонн пшениці для Африки вийшло у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого, продовольство буде направлено споживачам Ефіопії.

Друге судно – панамакс BONITA прямує до Південної Кореї.

Загалом з порту Південний відправлено понад 80 тис. тонн продовольства.

Ще майже 30 тис. тонн пшениці та кукурудзи відправлено "зерновим коридором" з порту Чорноморськ: напрямку Босфору прямують балкери OSPREY S, PROPUS та RAMUS.

"У загальному заліку, за 16 днів роботи зернового коридору з українських портів вийшло 21 судно. Ми наполегливо працюємо над збільшенням інтенсивності роботи коридору на вхід до портів Великої Одеси", - прокоментував керівник ДП "АМПУ" Олексій Востріков.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

Шести кораблям надали дозвіл на вивезення зерна з українських портів.

Понад 23 тисячі тонн пшениці у порту "Південний" завантажили на балкер Brave Commander, яке готуються до відправлення в Ефіопію.

В Україні зібрали 20,8 млн тонн зерна нового врожаю, зокрема Миколаївська та Закарпатська області повністю завершили збирання культур ранньої групи.