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З українських портів вийшов восьмий караван з продовольством

Середа, 17 серпня 2022, 14:01 - Анастасія Жарикова

З портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшло ще 4 судна з українською агропродукцією - це вже восьмий караван з продовольством.

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини у Twitter.

"Відвантаження зерна з українських портів тривають у плановому режимі", - йдеться у дописі.

Ці судна перевозять соняшникову олію, соняшниковий шрот та кукурудзу.

Нагадуємо:

Сьомий караван із п'яти балкерів з українськими кукурудзою та пшеницею вийшов 16 серпня з двох портів Одеської області. 

Шести кораблям надали дозвіл на вивезення зерна з українських портів.

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Понад 23 тисячі тонн пшениці у порту "Південний" завантажили на балкер Brave Commander, яке готуються до відправлення в Ефіопію.

В Україні зібрали 20,8 млн тонн зерна нового врожаю, зокрема Миколаївська та Закарпатська області повністю завершили збирання культур ранньої групи.



порти зерно
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Економічна правда
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