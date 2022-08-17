З українських портів вийшов восьмий караван з продовольством

З портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшло ще 4 судна з українською агропродукцією - це вже восьмий караван з продовольством.

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини у Twitter.

"Відвантаження зерна з українських портів тривають у плановому режимі", - йдеться у дописі.

Ці судна перевозять соняшникову олію, соняшниковий шрот та кукурудзу.

Нагадуємо:

Сьомий караван із п'яти балкерів з українськими кукурудзою та пшеницею вийшов 16 серпня з двох портів Одеської області.

Шести кораблям надали дозвіл на вивезення зерна з українських портів.

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