З українських портів вийшов восьмий караван з продовольством
З портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшло ще 4 судна з українською агропродукцією - це вже восьмий караван з продовольством.
Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини у Twitter.
"Відвантаження зерна з українських портів тривають у плановому режимі", - йдеться у дописі.
Ці судна перевозять соняшникову олію, соняшниковий шрот та кукурудзу.
Нагадуємо:
Сьомий караван із п'яти балкерів з українськими кукурудзою та пшеницею вийшов 16 серпня з двох портів Одеської області.
Шести кораблям надали дозвіл на вивезення зерна з українських портів.
Понад 23 тисячі тонн пшениці у порту "Південний" завантажили на балкер Brave Commander, яке готуються до відправлення в Ефіопію.
В Україні зібрали 20,8 млн тонн зерна нового врожаю, зокрема Миколаївська та Закарпатська області повністю завершили збирання культур ранньої групи.