Миколаївська та Закарпатська області повністю завершили збирання зерна

getty images

В Україні зібрали 20,8 млн тонн зерна нового врожаю, зокрема Миколаївська та Закарпатська області повністю завершили збирання культур ранньої групи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Повідомляється, що сільгоспвиробники Одещини та Дніпропетровщини намолотили понад 2 млн тонн зерна кожна, ще 5 областей перетнули мільйонний показник збору зернових. У Миколаївській та Закарпатській області Ріпаку та гороху обмолочено вже 95%, пшениці 82% ячменю 89%.

Загалом збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 5,5 млн га (49%), намолочено 20,8 млн тонн зерна, серед них:

пшениці – 15,4 млн тонн;

ячменю – 4,9 млн тонн;

гороху – 239 тис. тонн.

Крім того, збирання озимого ріпаку проведено на площі 1 млн 42 тис. га, намолочено 2,9 млн тонн насіння. Найбільша урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини 62 ц/га.

Нагадаємо:

У пʼятницю очікується прибуття в порт "Південний" судна Brave commander для завантаження 23 тисяч тонн пшениці для Ефіопії в рамках Світової продовольчої програми ООН.

ВІДЕО ДНЯ

В Україні зібрали ранні зернові та зернобобові культури з 4,8 млн га, що становить 41% посівних площ, та вже намолотили 17,5 млн тонн зерна нового врожаю.

Українські фермери внаслідок морської блокади можуть посіяти від 30% до 60% менше пшениці, ячменю та озимих цьогоріч через недоотримані кошти від експорту продукції