Ахметов готовий фінансувати відбудову Маріуполя після деокупації

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Мільярдер Рінат Ахметов заявив, що готовий фінансувати відбудову Маріуполя після повернення українського контролю над містом.

Про це він заявив в інтервʼю польському виданню Wiadomosci.

"Для мене Маріуполь був, є і завжди буде українським містом. Я вірю в українську армію та підтримку наших західних партнерів. Я вірю, що якщо Україна отримає достатню військову допомогу, Маріуполь обов'язково буде звільнений", – наголосив Ахметов.

Зазанчимо, що довоєнна капіталізація активів групи SCM Рината Ахметова, які наразі зруйновані, постраждали, або законсервовані через військову агресію РФ перевищила 20 мільярдів доларів. Зокрема, зруйновані найбільші активи Метінвесту – Азовсталь та ММК Ілліча у Маріуполі.

Ахметов продовжив, що "коли український прапор знову здійметься над Маріуполем, ми спрямуємо всі сили на відбудову міста".

"Особисто я не пошкодую на це ні сил, ні грошей. Ми обов’язково відновимо наші заводи, і сталь з Маріуполя в Україні знову буде конкурувати на світових ринках", – резюмував він.

Нагадуємо:

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Статки українського бізнесмена Ріната Ахметова з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну впали на 64%.

Крім металургійних активів, на тимчасово окупованій частині сходу України Ахметов також володіє агробізнесом. Його компанія HarvEast заявила, що російські окупанти викрали близько 200 тисяч тонн врожаю на тимчасово непідконтрольних територіях.

Енергохолдинг Ріната Ахметова ДТЕК через війну втратив 70% вартості. У 2021 році статки Ахметова зросли вдвічі, до 13,7 млрд дол, за чотири місяці війни він збіднів утричі, до 4,2 млрд дол.

Мільярдер подав позов до Європейського суду з прав людини проти РФ щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої воєнної агресії Росії проти України.