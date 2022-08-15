Новини 15 серпня: ризик витоку радіації на ЗАЕС, Рада схвалила закон про "митний безвіз"

Про ЗАЕС. Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної небезпеки – росіяни обстріляли ряд корпусів, зокрема, пожежну частину

Про безвіз. Верховна Рада на засіданні у понеділок підтримала в цілому закон, який запроваджує необхідні зміни для укладання "митного безвізу" з Євросоюзом

Про оборудки. Працівники Державного бюро розслідувань викрили розкрадання майна українських підприємств під виглядом націоналізації російського майна у Сумській області

Про компанії. Американська компанія Tesla призупинила прийом заявок на замовлення електромобілів Tesla Model 3 Long Range

Про бюджет. У Міністерстві фінансів України вже планують проєкт закону про держбюджет на 2023 рік і він буде надзвичайно жорсткий.

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Острівець стабільності. Як нерухомість допомагає олігархам зберігати статки

Вартість більшості активів в умовах війни падає, але нерухомість тримається. Хто з олігархів переважно інвестував гроші у квадратні метри та що втратили мультимільйонери.

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Податкову амністію продовжили ще на пів року, але українці не декларують статки. Що буде далі?

Попри привабливі умови амністії та нижчі податкові ставки, українці не поспішають добровільно декларувати свої статки. Що пропонує уряд?