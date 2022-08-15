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Tesla припинила продаж одного з найпопулярніших електромобілів: причини

Понеділок, 15 серпня 2022, 12:59 - Економічна правда
 
Tesla

Американська компанія Tesla призупинила прийом заявок на замовлення електромобілів Tesla Model 3 Long Range.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації українських автомобілевиробників (Укравтопром).

З 12 серпня електромобіль Tesla Model 3 Long Range тимчасово недоступний для продажу на офіційному сайті автовиробника.

Наразі неактивна кнопка замовлення. На сайті зазначається, що придбати автомобіль можна буде лише з наступного року.

Це пояснюється надвисоким попитом на автомобіль, який перевищує можливості виробництва.

Варто зазначити, що СЕО компанії Ілон Маск прогнозував перерву на замовлення деяких моделей Tesla ще у травні.

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